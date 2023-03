Kreisklasse: SV Olympiadorf nach Sieg im Topspiel neuer Tabellenführer

Teilen

Verdientermaßen setzte sich der SV Haimhausen bei seinem Gastspiel in Altomünster durch. Am Ende stand ein 2:0-Erfolg. Hier stoppt SVH-Spieler Josef Kuffner seinen Gegenspieler Maximilian Mauer mit einer beherzten Grätscheinlage. © HAB

Der TSV Bergkirchen verliert das Spitzenspiel in der Kreisklasse und muss die Tabellenführung an Gegner Olympiadorf abgeben. Auch Verfolger Arnbach patzt.

TSV Bergkirchen – SV Olympiadorf 1:3: Das Spitzenspiel der Kreisklasse 1 hat der TSV Bergkirchen gegen den SV Olympiadorf trotz einer 1:0- Führung mit 1:3 verloren – und damit auch die Tabellenführung an den Gast aus München. Thomas Glas brachte den Gastgeber in der 39. Minute in Führung, alles sah danach aus, dass Bergkirchen seine Tabellenführung ausbauen könnte. Doch die Rechnung war ohne die Kicker aus dem Münchner Olympiadorf gemacht. Ab der 75. Minute schlug das treffsicherste Team der Liga drei Mal zu. Innerhalb von zehn Minuten drehten die Münchner das Ergebnis auf ihre Seite. Ferdinand Wiebemeit (75.), Daniel Schlager (79.) und Onur Akca (85.) stellten den Sieg für den Gast aus der Landeshauptstadt sicher. Am kommenden Wochenende muss der TSV beim SV Odelzhausen antreten. hae

TSV Indersdorf – TSV Arnbach 3:1: Der TSV Indersdorf zeigte nach der 1:5-Klatsche gegen den SV Olympiadorf eine Reaktion und gewann das Lokalderby verdient. Beim 1:0 in der 10. Minute sah der Arnbacher Torhüter Gazdag nicht gut aus. Nach einem Eckstoß von Kilian Schmeller ließ er den Ball ins eigene Tor fallen. Auf der anderen Seite nutzte Thomas Berzl einen Lattenabpraller zum Ausgleich. Kurz vor der Pause bekam Indersdorf einen Handelfmeter zugesprochen, den Tobias Altstiel souverän verwandelte. Mitte der zweiten Hälfte reichte dann einKlammern des Arnbacher Verteidigers Andreas Kahlig an Altstiel für den nächsten Elfmeterpfiff (69.). Gemäß der alten Fußballerweisheit, dass der Gefoulte nicht schießt, überließ Indersdorfs Nummer 9 seinem Offensivkollegen Patrick Bromm den Ball. Bromm zeigte sich ebenfalls mehr als souverän und markierte seinen Premierentreffer für seinen neuen Verein. Arnbach wollte in den letzten Minuten nochmals Druck machen, die Indersdorfer Defensive stand jedoch über 90 Minuten gut und ließ nichts mehr anbrennen. dn

TSV Altomünster – SV Haimhausen 0:2: Eine schlechte erste Hälfte ebnete den Weg zur Niederlage des TSV Altomünster. Beide Gegentreffern resultieren aus individuellen Fehlern der Gastgeber. Beide Male konnte ein langer Ball nicht geklärt werden, der Gast aus Haimhausen stocherte den Ball jeweils ins Tor. Es trafen Stefan Bernhard in der 6. und Josef Kuffner in der 28. Minute. Erst ab der 40. Minute wehrte sich Alto, ohne sich allerdings nennenswerte Chancen zu erarbeiten. In der zweiten Hälfte versuchte der TSV Altomünster, mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen. Haimhausen hatte jetzt Kontermöglichkeiten. „Das war kämpferisch und spielerisch eine schlechte Leistung, unterm Strich war das Ergebnis gerechtfertigt“, so ein enttäuschter Alto-Sprecher Stefan Loibl. ro

Türk Dachau – TSV Schwabhausen 5:1: Da war nichts zu holen für die Gäste aus Schwabhausen, die eine hohe Niederlage einstecken mussten. Die Gastgeber spielten gut nach vorne, boten den Zuschauern einige schöne Spielzüge. Die Führung erzielte Sargon Dawood schon in der 7. Minute. Dem folgte das 2:0 in der 16. Minute durch Emre Ucar. Karlsfelds kickender Trainer Ugur Alkan legte dann in der 22. Minute das 3:0 nach. Damit war das Spiel zur Halbzeit schon entschieden. Oldie Gökhan Bicer (58.) und Sargon Dawood mit seinem zweiten Tor (65.) stellten dann noch auch 5:0, ehe Konstantin Ruppert in der 74. Minute den Ehrentreffer erzielen konnte. „Das war eine konzentrierte Mannschaftsleistung über 90 Minuten mit guter Ausbeute in der Offensive und disziplinierter Defensivarbeit“, sagte Türk-Sprecher Berkan Tuna. Bestnoten verdiente sich Schiedsrichter Martin Keber, der das Spiel super leitete. Schwabhausens Trainer Mario Wolf war stinksauer auf seine Elf: „Das war unsere schlechteste Saisonleistung. Wir waren komplett unterlegen, Türk Dachau war bissiger, griffiger, wollte den Sieg, und wir haben alles vermissen lassen.“ ro

SV Ampermoching – SV Petershausen 4:2: Mit diesem Heimsieg hat sich der SVA erst einmal im gesicherten Mittelfeld eingerichtet, dem SVP hingegen droht der Abstieg in die A-Klasse, er ist jetzt Vorletzter. Dabei ging es gut los für die Gäste. In der 1. Minute bereits traf Andreas Leyerer. Doch fast postwendend fiel das 1:1, Fabian Barth glich für den SVA in der 3. Minute aus. Anschließend lief das Spiel bis zur Halbzeit größtenteils im Mittelfeld ab. Nach der Pause kam Ampermoching besser aus der Kabine. Lohn war das 2:1 in der 47. Minute durch Blerat Blaku. Ampermoching hatte das Spiel anschließend weitgehend im Griff, erhöhte durch Fabian Barth mit seinem zweiten Tor (51.) und Florian Kreitmair (63.) auf 4:1. Gegen Schluss warf Petershausen nochmal alles nach vorne, Andreas Leyerer gelang noch das 2:4 (75.). „Ein wichtiger und verdienter Sieg für Ampermoching“, so das kurze Fazit von SVA-Sprecher Klaus Kirschner. ro

ASV Dachau II – SpVgg Röhrmoos 4:0: Die ASV-Zweite bekam Unterstützung aus dem Landesliga-Team: Der zuletzt angeschlagene Leon Schleich sollte Spielpraxis sammeln und wurde auf ungewohnter Position zum Matchwinner. Dominikus Reischl stellte den zentralen Mittelfeldspieler im Sturmzentrum auf – und Schleich bedankte sich mit einem Doppelpack. In der fünften Minute chippte er den Ball fast von der Mittellinie aus über denKeeper der Gäste ins Netz. Nur eine Minute später legte Schleich das 2:0 nach. Dennis Tscharnke erhöhte immer noch in der Anfangsphase auf 3:0 (16.) und machte den ASV-Traumstart perfekt. Die Partie war zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden, obwohl sich Röhrmoos nicht aufgab. Als Sven Weiß Mitte der zweiten Halbzeit auf 4:0 stellte (65.), ging es für Röhrmoos um Schadensbegrenzung. Immerhin änderte sich am Spielstand danach nichts mehr. stm