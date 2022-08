Kreisliga 1: Doppelpack! Rotter schießt Sulzemoos an die Spitze - Lohhof verliert Derby

Von: Thomas Leichsenring

Teilen

Lokalderby zum Auftakt: der SV Lohhof (schwarze Trikots) unterlag 0:1 beim SC Inhauser Moos. © Dieter Michalek

Der SV Sulzemoos startet mit einem furiosen 5:2-Erfolg in die Saison. Der SV Niederroth lander einen „dreckigen Sieg“ und Lohhof stolpert im Derby. Kreisliga 1 kompakt.

SV Sulzemoos – FC Alte Haide DSC München 5:2 (1:0): Die Zuschauer in Sulzemoos sahen im ersten Spiel der Saison eine torreiche Partie, sechs der sieben Tore fielen nach der Pause. Mit dem FC Alte Haide empfing der SVS gleich einen Bezirksliga-Absteiger, also sofort ein echter Prüfstein. Der Gastgeber nahm allerdings von der ersten Minute an das Heft des Handelns in die Hand. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung wurde der Sieg sichergestellt. Der Sulzemooser Moritz Rotter traf doppelt, Johannes Oberacher, Roman Fuchs und Yasin Kökner erzielten die weiteren Sulzemooser Tore. Zudem sahen die Fans zwei Elfmeter und zwei Zehn-Minuten-Zeitstrafen.

SC Inhauser Moos – SV Lohhof 1:0 (1:0): Das Tor des Spiels fiel schon nach fünf Minuten: Thomas Ackermann traf für den SC. Doch das Sportliche war im Lokalderby allenfalls zweitrangig. Wie berichtet, trauert der gesamte Verein um den tödlich verunglückten Teamkameraden Moritz W. Der erste Saisonspieltag stand ganz im Zeichen der Aktion „Alle für Moritz“, mit der Geld für die Hinterbliebenen gesammelt wird. Auch die Nachbarn aus Riedmoos beteiligten sich.

SV Niederroth – TSV Moosach-Hartmannshofen 1:0 (0:0): Zum Saisonstart landete der SV Niederroth, der auf zahlreiche Verletzte verzichten musste, einen „dreckigen“ Sieg. Der Gast aus München hatte unter dem Strich die besseren Einschussmöglichkeiten, doch das Zielwasser hatte der TSV augenscheinlich zuhause gelassen. Bester Kicker auf dem Platz war der Niederrother Max Obert, der nach langer Verletzungspause eine klasse Partie ablieferte. Schütze des goldenen Treffers war Lukas Obert per Foulelfmeter. „Bei einem Unentschieden hätten wir uns auch nicht beschweren können, es wäre wohl gerecht gewesen“, so SV-Sprecher Roman Stapfer.

SpVgg Erdweg – VfR Garching II 0:1 (0:0): Die SpVgg ist mit einer Heimniederlage in die Saison gestartet, der goldene Treffer für die Bayernliga-Reserve des VfR fiel zehn Minuten vor dem Ende. Unter dem Strich war es ein sehr gutes Kreisligaspiel, das allerdings keinen Sieger verdient hatte. Im Match gab es kaum Torchancen, in Halbzeit eins traf Manuel Rumler nur den Pfosten (40.). Nach der Pause bot sich den Fans das gleiche Spiel: verteilt mit wenigen Torchancen. Das Tor des Tages erzielte der Garchinger Niklas Eisl, der nach einer Ecke im dritten Nachschuss das Leder im Erdweger Gehäuse unterbrachte. Im Anschluss hatte der Gastgeber noch zwei sehr gute Einschussmöglichkeiten, die der starke Gästekeeper Victor Hamm zunichtemachte.

SV Günding – TSV 1865 II 1:0 (1:0): Ein spannendes Spiel entwickelte sich zwischen dem arrivierten Kreisligisten Günding und dem Aufsteiger TSV 1865 Dachau II. Beide Teams versuchten, spielerische Lösungen zu finden, dennoch war die Partie von vielen Zweikämpfen geprägt. Günding agierte sehr laufstark und stand in der Defensive mit der Viererkette sehr gut. Das goldene Tor fiel in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch einen Strafstoß, den Gündings Co-Trainer Stephan Liebl verwandelte. 1865-Keeper Maximilian Mayer hatte Anton Rusp zu Fall gebracht. Ein großer Rückhalt war Dominic Richter, der SVG-Torwart zeigte überragende Paraden. „Der Sieg ist verdient aufgrund unserer kämpferischen Leistung, ein großes Kompliment an die gesamte Mannschaft“, sagte SVG-Trainer Markus Remlein. 1865 Sprecher Manuel Stangl stimmte zu. Zwei Zeitstrafen wegen Meckerns und einige vergebene Torchancen hätten den möglichen Sieg gekostet.

TSV Allach 09 – TSV Eintracht Karlsfeld II 2:4 (1:2): In den vergangenen drei Duellen mit dem TSV Allach 09 hatten die Karlsfelder wenig zu lachen: Nur ein Punkt und 13 Gegentore kassierte die Eintracht-Reserve gegen den Nachbarn. Die Mannschaft von Trainer Florian Beutlhauser wollte ihre Bilanz verbessern – und war nach dem Führungstor durch Florian Schrattenecker (5.) früh auf einem guten Weg. Allach meldete sich in der intensiven Partie auf dem engen Kunstrasenplatz allerdings durch Teeo Pejazic (35.) zurück. Doch Furkan Ocakton, wie Schrattenecker ein Spieler aus dem Kader des Karlsfelder Landesliga-Teams, antwortete nach vor der Halbzeitpause mit dem 2:1 (38.). Als kurz nach dem Seitenwechsel Allachs Leon Hatzipanourgias nach einer Tätlichkeit Rot sah, deutete viel auf einen Karlsfelder Sieg hin. Doch Allachs Thomas Huser glich aus (66.). Nur zwei Minuten später schoss Kilian Schestak die Gäste erneut in Führung. Den Schlusspunkt setzte Florian Schrattenecker, der nicht nur wegen seines Doppelpacks der Spieler des Spiels war. „Ich bin sehr zufrieden“, sagte Trainer Beutlhauser: „Die Tore nach flachen Bällen von der Grundlinie in den Rücken der Abwehr waren schön rausgespielt. So wollten wir es machen.“