Kreisliga 1: Die Spitzenteams schwächeln – Karlsfeld gewinnt Reservenduell

Das kam unerwartet: Der SV Günding (im Bild Keeper Dominic Richter) musste sich der SpVgg Erdweg (rechts Reinbrecht) beugen. © HAB

Der SV Günding verlor überraschend zuhause gegen Erdweg, der SV Sulzemoos unterlag im Spitzenspiel beim SV Waldeck, und der TSV Allach musste sich in Niederroth geschlagen geben.

Dachau – Die Spitzenteams der Kreisliga München 1 ließen diesmal Federn – abgesehen vom SV Waldeck-Obermenzing, der auf Rang drei geklettert ist.

SV Günding – SpVgg Erdweg 1:3: Das war ein gehöriger Dämpfer für den Aufstiegskandidaten SV Günding. Am Ende war der unerwartete Sieg für die abstiegsbedrohten Erdweger hochverdient. Günding hatte es nicht geschafft, sich nennenswerte Offensivaktion zu erspielen. Dazu kamen in der Defensive noch Eigenfehler, die zu den Toren führten. Diese Fehler nutzten Fabian Meier (7.) und Manuel Rumler (31.) zur 2:0- Halbzeitführung. Ein Konter in der 76. Minute entschied das Spiel, Fabian Meier erzielte seinen zweiten Treffer. Der Ehrentreffer für den SVG fiel in der 94. Minute durch Julian Penk. Bezeichnend: Es war kein Torschuss, sondern eine verunglückte Flanke.

SVG-Trainer Markus Remlein räumte unumwunden ein, dass der Sieg für die Gäste verdient war, seine Mannschaft habe nicht ihr wahres Gesicht gezeigt. „Das war eine bärenstarke Leistung von uns“, freute sich hingegen Erdwegs Sprecher Florian Hönisch. „Defensiv haben wir nichts zugelassen.“ ro

TSV 1865 Dachau II - TSVE. Karlsfeld II 2:5: Faires Derby, gute Stimmung und sieben Tore – das war vor allem ganz im Sinne des Gastes aus Karlsfeld. Dachau machte zwar über weite Strecken das Spiel, doch die Eintracht war effektiver. Der TSV 1865 schnürte die Eintracht streckenweise förmlich ein, ohne jedoch gefährlich zu werden. Dann zeigte der Gast, wie es geht. In der 10. Minute erzielte Florian Jörg Schrattenecker mit einem Traumtor aus 25 Metern das 0:1. Mit einem Doppelschlag (33./36. Minute) stellten Kilian Schestak und Bastian Kirschner bis zur Pause auf 3:0. 65-Spielertrainer Christian Doll verkürzte in der 48. Minute auf 1:3. Wenig später verschoss Schrattenecker einen Foulelfmeter. Die Zweite des TSV 1865 Dachau witterte Morgenluft – und Innenverteidiger Jan Lipovsek gelang in der 76. Minute der Anschlusstreffer zum 2:3. Dem folgte jedoch postwendend das 2:4 durch Simon Huber. Tim Duchale besorgte einem verwandelten Foulelfmeter in der 86. Minute den Endstand. „Wir haben zu viele Fehler gemacht, die Karlsfeld eiskalt ausgenutzt hat“, sagte 1865-Spielertrainer Doll. „Das war eine unnötige, aber verdiente Niederlage.“ Eintracht-Trainer Florian Beutlhauser berichtete: „Dachau war zwar überlegen, aber wir waren brutal effektiv“. ro

Reservistentreffen“: Fabio Palermo (links) und der TSVE Karlsfeld II gewannen gegen Enis Kavkazi und den TSV 1865 II 5:2. © HAB

SV Niederroth – TSV Allach 3:2: Mit dem Sieg gegen das Topteam aus Allach hat der SVN ein kleines Zwei-Punkte-Polster zwischen sich und die Relegationszone gelegt. Für die Allacher dürften die Träume vom Aufstieg in die Bezirksliga nach der zweiten Niederlage in Folge erst einmal beendet sein.

Die Gäste gingen durch ihren Top-Torjäger Thomas Huser in der 17. Minute in Führung. Durch Treffer von Lukas Obert (19.) und Johannes Scherm (29.) drehte Niederroth das Spiel jedoch und führte bis in die Schlussphase. Und die hatte es in sich. In der 86. Minute glich Huser per Strafstoß zum 2:2 aus. Doch bei diesem Spielstand blieb es nicht lange. SVN-Spielmacher Hans Wörmann stellte mit einem „Lucky Punch“ in der 88. Minute auf 3:2. „Wir konnten an unsere Leistung gegen Sulzemoos vor allem in der zweiten Halbzeit anknüpfen und haben auf die Gegentore sofort richtig Antwort gefunden“, so SVN-Sprecher Beppo Vötter. Sein einziger Kritikpunkt: die mangelnde Chancenverwertung. ro

SV Lohhof – SV Weichs 2:1: Das war für den SV Weichs ein gebrauchter Freitagabend – in jeglicher Hinsicht: das Match gegen einen direkten Kontrahenten im Kampf um den Ligaverbleib verloren und dazu sich selbst dezimiert, und zwar für die nächsten Spiele. SVW-Akteur Mirza Omic sah nach Spielende noch den roten Karton, für den Weichser Trainer Korbinian Regert ein Unding. „So was geht gar nicht. Wir schwächen uns für die nächsten Spiele selbst!“

Das Match hatte es in sich, wie neun Gelbe Karten und ein Platzverweis unterstreichen. Beiden Teams war die prekäre Lage bewusst, entsprechend engagiert gingen sie zu Werke. Der Gastgeber hatte den besseren Start, er ging in der 16. Minute durch seinen Torjäger Luan da Costa Barros in Führung. In der 56. Minute verwandelte Philip Heiß einen Elfmeter, Weichs war dadurch wieder im Spiel. Allerdings zeigte der Referee nur sechs Minuten später erneut auf den Punkt, dieses Mal allerdings auf den im Weichser Strafraum. Diese Chance ließ sich der Lohhofer Goalgetter nicht entgehen, da Costa Barros verwandelte sicher. Weichs drückte im Anschluss seinen Gegner weiter in die Defensive, doch ein Treffer zum Ausgleich wollte einfach nicht fallen. hae

SV Waldeck-Obermenzing – SV Sulzemoos 2:1: Eine überraschende Niederlage musste Tabellenführer Sulzemoos gegen Waldeck einstecken. Der Gastgeber kam bestens in die Partie, nach 19 Minuten stand es bereits 2:0. In der 14. Minute verwandelte Maxi Graf einen Elfmeter, nur fünf Minuten später erzielte Florian Graf das 2:0. Der Gast aus Sulzemoos kam in Halbzeit Nummer eins nicht so recht in die Gänge. Kurz vor dem Pausentee hätte er gern einen Elfmeter gehabt, der allerdings nicht gegeben wurde. Nach der Pause kam Sulzemoos nun deutlich besser ins Spiel. In der 53. Minute erzielte Yasin Kökner den Anschlusstreffer. „In der Folge lag der Ausgleich in der Luft, doch der Keeper von Waldeck hatte einen Sahnetag, er machte zwei riesige Chancen von uns zunichte“, berichtet SVS-Sprecher Dennis Reith. Dass die Partie heiß umkämpft war, zeigen die Platzwunden beim Sulzemooser Keeper Max Kronschnabl und dem Waldecker Luca Pletschinger. „Beide mussten genäht werden, an dieser Stelle wünsche ich beiden gute Besserung und eine schnelle Genesung“, so Reith.

Da die Konkurrenten aus Allach und Günding ebenfalls patzten, hatte der SV Sulzemoos noch Glück im Unglück. hae

SC Inhauser Moos – VfR Garching II 0:4: Seit seinem Coup am 2. April, als es in Allach einen 2:1-Sieg gab, klappt es nicht mehr so recht beim SC Inhauser Moos. Aus den vergangenen vier Spielen holte der SCI nur zwei Punkte. Nach dem glatten 0:4 gegen Garching ging es in der Tabelle jetzt runter auf Rang elf – den Relegationsplatz. Garching hingegen verschaffte sich im extrem engen Tabellenbereich von Platz sieben bis Platz zwölf ein wenig Luft.

Der Gast aus Garching ging in der 14. Spielminute in Führung, Torschütze war Dennis Niebauer. Alexander Beer erhöhte in der 22. Minute auf 2:0 aus Garchinger Sicht. Bei diesem Spielstand blieb es eine ganze Weile, Inhauser Moos hatte Chancen auf den Anschlusstreffer. Doch die letzten Tore machte ebenfalls Garching: Das dritte Tor steuerte Niebauer bei, er verwandelte in der 78. Minute einen Strafstoß, ehe Marc Sodji drei Minuten später den Endstand herstellte. tol