Kreisliga 1: Günding und Waldeck patzen dramatisch – Sulzemoos der lachende Dritte

Irrer Meisterkampf

Von Redaktion Dachau schließen

Mit Sulzemoos, Obermenzing, Günding und Allach haben vor dem letzten Spieltag noch vier Teams die Chance auf den Titel in der Kreisliga.

Dachau – Der SVS – zwei Zähler vor den punktgleichen drei Konkurrenten – wäre bei einem Sieg (gegen Karlsfeld II) durch – und müsste von Fleurop Blümchen nach Niederroth und Weichs bringen lassen. Denn die Jungs von Trainer Sebastian Hüttner drehten in der Nachspielzeit die Partie in Obermenzing. Die Weichser von Coach Korbinian Regert „schnupften“ den SV Günding.

TSV 1865 Dachau II – TSV Allach 1:3: Gut angefangen, ein schnelles Tor gemacht (Enis Kavkazi, 6.), und dann war es nach zehn Minuten auch schon vorbei. So lässt sich der Auftritt der Dachauer gegen das Spitzenteam Allach kurz zusammenfassen. Genauer gesagt brachte die Rote Karte von Innenverteidiger Paolo D’Avanzo bereits nach zehn Minuten das Mannschaftsgefüge durcheinander. „Wir haben gut angefangen, aber nach dem Platzverweis war bei den hohen Temperaturen nichts mehr zu machen“, so 65-Spielertrainer Christian Doll. Allach habe das Bällchen laufen gelassen, und sein Team habe sich nur noch mit dem Verteidigen beschäftigen können. „Alles okay. Allach war der verdiente Sieger“, so Doll. zim

SV Waldeck-Obermenzing – SV Niederroth 1:2 (0:0): Was für ein Spiel, was für eine Schlussphase. Ein Hauch von Champions-League-Finale 1999 in Barcelona zwischen dem FC Bayern und Manchester United wehte über den Kunstrasenplatz in Obermenzing. Spitzenreiter Waldeck wollte die Angriffe der Verfolger aus Günding und Sulzemoos abwehren und war nach einer Viertelstunde auf einem guten Weg, denn Niederroths Max Obert wurde nach einer Notbremse vom Platz gestellt (14.). Doch die Gäste hielten in Unterzahl stark dagegen, was ein ausgeglichenes Duell mit Chancen auf beiden Seiten und tollen Paraden der Torhüter nach sich zog. So verhinderte SVN-Keeper Chris Vötter mit einer Riesenparade den Rückstand, auf der anderen Seite scheiterte Lukas Obert am Waldecker Keeper. Als alles auf ein torloses Remis hindeutete, nahm die Partie noch einmal richtig Fahrt auf. Lukas Obergrußberger brachte die Heimelf nach einer Standardsituation in Führung (88.). Niederroth gab aber nicht auf, warf alles nach vorne und belohnte sich. Felix Lerchl erzielte den Ausgleich (90. + 2). Es war aber immer noch nicht Schluss. Johannes Scherm versuchte es in der fünften Minute der Nachspielzeit per Dropkick aus 25 Metern und traf zum 2:1 für die Gäste. Direkt danach war Schluss. „So krass“, fasste SVN-Trainer Sebastian Hüttner dieses denkwürdige Spiel zusammen. stm

TSV Moosach – SpVgg Erdweg 3:1 (0:1): Aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenz war vor dem Anstoß sicher, dass die SpVgg Erdweg auch bei einer Niederlage nicht mehr auf die Relegationsplätze abrutschen konnte. Auch für die als Absteiger feststehenden Moosacher ging es nur noch darum, sich gut aus der Liga zu verabschieden. Ideale Voraussetzungen also für einen Sommerkick – und diesen lieferten beide Teams dann auch den Zuschauern. Das erste Ausrufezeichen setzte Manuel Rumler, der Erdweg nach einer Ecke in Führung brachte (17.). Im Anschluss versäumten es die Gäste – wie so oft in der laufenden Saison – ihre Chancen in Tore umzumünzen. Dies rächte sich nach der Halbzeit. Sebastian Zobel erzielte den zu diesem Zeitpunkt überraschenden Ausgleich (50.). Danach das gleiche Bild: Erdweg erspielte sich Chancen, die Tore machte aber das Schlusslicht. Florian Hanemann (83.) und Simon Schmid per Elfmeter (88.) drehten die Partie und sorgten mit ihren Treffern zum 3:1-Endstand für einen Erfolg im letzten Heimspiel vor dem Abstieg. Erdweg kann die Niederlage verschmerzen. stm

FC Alte Haide – SC Inhauser Moos 2:2: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das 2:2-Unentschieden beim FC Alte Heide ist für den SCI zwar weder Fisch noch Fleisch. Zumindest aber hält es das Team von Coach Marco Hahm weiter am Leben. Zusammen mit dem FC Alte Haide und dem VfR Garching streiten sich nun die Inhauser am kommenden Wochenende um die beiden Plätze zur Relegation. Das schlechteste der drei Teams muss direkt runter in die Kreisklasse. Beim FC Alte Haide langte es trotz zweimaliger Führung für die Gäste nicht, sich mit einem Dreier in eine bessere Position in der Tabelle zu bringen. Der Gast reaktivierte seinen „alten“ Torjäger Tobias Seethaler, der prompt zur 1:0-Führung (21.) ins Schwarze traf. Allerdings hatte die Führung nur drei Minuten Bestand, denn Max Rabe glich für den Gastgeber aus. Kurz nach der Halbzeit traf Gezim Pongja (49.) für den Gast. Philipp Kahl sorgte in der 66. Minute für den erneuten Ausgleich. Insgesamt war es ein glücklicher Punktgewinn für den SCI, denn zwei Treffer für Alte Haide wurden wieder aberkannt. hae



VfR Garching II – SV Sulzemoos 1:4: Der SV Sulzemoos hat Dank des sensationellen Sieges von Niederroth und der Niederlage der Gündinger in Weichs einen Spieltag vor Ende der Saison alle Trümpfe in puncto Aufstieg selbst in der Hand. Das Match beim abstiegsbedrohten VfR Garching II gestaltete der SVS mit fortschreitender Spieldauer immer überlegener, auch wenn der Gastgeber die Sulzemooser Führung durch Roman Fuchs (15.) und Dennis Niebauer (19.) noch ausgleichen konnten. Sergen Retzep (34.) und Rene Röhrl (43.) stellten noch in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg. Den Deckel machte Yasin Kökner in der 90. Minute endgültig drauf. Garching hatte gleich in der ersten Minute einen Lattenschuss zu verzeichnen, ansonsten hatte Sulzemoos die Partie mehr oder weniger im Griff. Der SVS kann nun am kommenden Wochenende im Heimspiel gegen den TSV Eintracht Karlsfeld II alles klar machen: zum Aufstieg und Rückkehr in die Bezirksliga. hae

SV Weichs – SV Günding 2:1: Der Favoritenschreck aus Weichs hat wieder zugeschlagen – und dadurch gleich den Klassenerhalt eingetütet. Entsprechend ausgelassen wurde am vergangenen Sonntag gefeiert. Noch in der Vorrunde schien das Team von Coach Korbinian Regert hoffnungslos abgeschlagen, doch dank einer enormen Leistungssteigerung in der Rückrunde gelang doch noch die große Wende. Im krassen Gegensatz zur Weichser Feierlaune war die Stimmung bei Spielern und Verantwortlichen des SV Günding äußerst mau. Die Gäste waren als Aufstiegskandidat nach Weichs gereist – und mussten ohne Punkte die Heimfahrt antreten. Insgesamt zeigte der SVG zu wenig, um seine Aufstiegsambitionen zu untermauern. Günding ging zwar in der 40. Minute durch Matej Popovic in Führung, die Ibrahim Imamovic aber nur vier Minuten später ausgleichen konnte. Maximilian Sedlmaier stellte dann in seinem letzten Heimspiel (er wird zukünftig nur noch alte Herren spielen) per Elfmeter in der 62. Minute den Heimsieg und damit den Klassenerhalt sicher. „Ich bin mega stolz auf meine Mannschaft. Sie hat alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Jetzt wird nur noch gefeiert“, so SVW-Coach Korbinian Regert nach der Partie. hae