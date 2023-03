Kreisliga: Allach allein an der Tabellenspitze dank Schützenhilfe von 1865 II

Ein Stockwerk höher als die Gegenspieler vom SC Inhauser Moos springt hier der Sulzemooser Matthias Kovacs. © hae

Mit jeweils 32 Punkten war das aus dem TSV Allach 09 und dem SV Waldeck Obermenzing bestehende Spitzenduo der Kreisliga München 1 ins Punktspieljahr 2023 gestartet.

Dachau – Jetzt steht Allach erst mal allein vorne – dank der Schützenhilfe, die der TSV Dachau 1865 II geleistet hat.

TSV Dachau 1865 II – SV Waldeck 2:0 (1:0): Das war ein gelungener Start für die Zweite des Bayernligisten. Der Sieg gegen das Spitzenteam Waldeck rundete ein durchaus erfreuliches Wochenende für die Dachauer ab, nachdem die erste Mannschaft 2:1 in Hallbergmoos siegte. Waldeck war aggressiv in den Zweikämpfen, aber harmlos vor dem Dachauer Tor. Das Führungstor erzielte die „Leihgabe“ aus dem Bayernligakader Martin Schön in der 11. Minute. Das 2:0 besorgte Spielertrainer Christian Doll kurz nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Am Ende stand ein ungefährdeter Sieg, der höher hätte ausfallen können, vielleicht sogar müssen. „Als Trainer kann ich hochzufrieden sein, denn da stand eine Mannschaft mit Leidenschaft auf dem Platz“, freute sich Doll nach der Partie. „Insgesamt haben wir defensiv fast nichts zugelassen, der Dreier ist verdient!“ ro

FC Alte Haide – SpVgg Erdweg 1:3 (0:2): Die SpVgg Erdweg ist mit einem wichtigen Sieg ins Punktspieljahr 2023 gestartet – und das stark ersatzgeschwächt. Dank des Erfolgs ist der Abstand auf die Relegationszone zumindest auf drei Punkte angewachsen. Gegen den Abstiegskandidaten Alte Haide erzielte der neue Erdweger Kapitän Anton Burghart mit einem Foulelfmeter das Führungstor und setzte damit den Grundstock zum Sieg. Stefan Stegmair nutzte in der 39. Minute die zweite Torchance der Erdweger zum zweiten Treffer. So richtig Spannung kam erst gegen Ende der Partie auf, nachdem die Gastgeber durch Valentin Frey in der 77. Minute auf 1:2 verkürzen konnten. Doch der „ewige Erdweger“ Eldar Mair machte schon drei Minuten später mit dem dritten Tor den Deckel drauf. FCA-Spieler Muhammed Genc sah in der 80. Minute noch die Gelb-Rote Karte. Bestnoten verdiente sich Erdwegs AH-Keeper Andreas Amesberger, der bei einigen Chancen der Gastgeber souverän agierte. „Alles in allem war das ein sehr guter Start in die Rückrunde, und es waren drei wichtige Punkte im Abstiegskampf“, sagte Erdwegs Sprecher Robert Strixner. ro

SV Sulzemoos – SC Inhauser Moos 2:0: Der SV Sulzemoos bleibt im Kampf um den Aufstieg im Geschäft, liegt mit 30 Punkten auf Rang vier in Lauerstellung. Dank eines Doppelschlags kurz vor der Halbzeit von Yasin Kökner (41.) und Rene Röhrl (45.+1) siegte der SVS nicht unverdient. Im ersten Spielabschnitt war das Match über lange Zeit ausgeglichen, keine der beiden Teams konnte sich ein Übergewicht erspielen. Etwas überraschend gelang Kökner das 1:0, er stand im Strafraum des SCI völlig frei und schloss aus 13 Metern überlegt ab. Der Gast mühte sich weiter, konnte sich aber kaum in der Offensive in Szene setzen. Rene Röhrl machte dann das entscheidende 2:0 mit dem Pausenpfiff. Im zweiten Spielabschnitt traf keines der beiden Teams mehr ins Schwarze. Johannes Hofmann bekam in der 88. Minute den roten Karton vor die Nase gehalten. Der SV Sulzemoos fährt am Wochenende zum Schlagerspiel nach Allach, der SC Inhauser Moos empfängt den TSV MoosachHartmannshofen. hae

TSV Moosach-H. – SV Weichs 3:0: Nichts zu ernten gab es im Kellerduell der Liga für den SV Weichs beim Match in Moosach. Mit 0:3 musste die Mannschaft von SV-Coach Korbinian Regert die Heimreise antreten. Das Match war geprägt von vielen Zweikämpfen, eben Abstiegskampf pur. Bitter für den Gast schon die Entstehung des zweiten Gegentors: Nach dem 1:0 durch Tobias Wild nach einem Standard in der 36. Minute schoss SV-Keeper Fabian Langer den anlaufenden Gegenspieler Sebastian Zobel an (42.). Nach der Pause drückte der Gast aufs Tempo, hatte Möglichkeiten zum Anschlusstreffer, doch ein Tor gelang nicht. Stattdessen liefen die Regert-Schützlinge in einen Konter, das 3:0 durch den Doppeltorschützen Sebastian Zobel war dann in der 68. Spielminute die Entscheidung. Der SV Weichs muss sich nach dieser Niederlage beim Schlusslicht besonders strecken, um die Klasse zu halten. Am kommenden Sonntag gibt es die Gelegenheit, drei Punkte einzufahren, wenn die Reserve des Bayernligisten TSV 1865 Dachau ihre Visitenkarte in Weichs abgibt. hae

TSV Eintracht Karlsfeld II – SV Günding 2:4: Die Karlsfelder Zweite konnte bei einem Sieg mit Günding gleichziehen, musste aber erst einmal einem Rückstand hinterherlaufen. Stephan Liebl versenkte in der 5. Minute einen Elfmeter zum 0:1. Sechs Minuten später zeigte der Schiedsrichter erneut auf den Punkt, dieses Mal auf der anderen Seite: Leon Ritter, der nach siebenmonatigem Auslandsaufenthalt Spielpraxis für das Landesliga-Team sammeln sollte, ließ sich die Chance nicht nehmen (11.). Die Eintracht-Reserve war in der ersten halben Stunde klar überlegen, belohnte sich aber nicht. Der Schlüsselmoment dann kurz vor der Halbzeitpause: Karlsfelds Fabio Palermo kassierte nach einer Tätlichkeit einen Platzverweis. Die Eintracht ging zwar durch Manuel Zirkler nach Ritters Vorarbeit in Führung (48.), danach machte sich die Überzahl der Gäste aber bemerkbar. Liebl erzielte mit seinem zweiten Elfer-Treffer den Ausgleich (53.), und Keanu Pitthan sorgte nur fünf Minuten später für die erneute SVG-Führung. Danach spielte Günding die Führung abgezockt nach Hause. Den Schlusspunkt setzte Julian Penk mit dem 2:4 (88.). stm