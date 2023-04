Kreisliga: Günding und Sulzemoos auf Meisterschaftskurs – Vötter sieht kuriosen Platzverweis

Machte gegen Alte Haide sein 12. Saisontor: Goalgetter Lukas Obert vom SV Niederroth. © fupa

Der TSV Allach ließ Federn, während der SV Günding – der neue Tabellenführer – und der SV Sulzemoos ihre Hausaufgaben erledigten.

Dachau – Nach wie vor gilt: An der Spitze der Kreisliga München 1 geht’s eng zu.

SV Lohhof – SV Günding 0:2: Auf dem neuen und sehr kleinen Kunstrasenplatz in Lohhof war es für den SVG nicht leicht, drei Punkte einzufahren. Zumal die Gastgeber nicht wie ein Team der hinteren Tabellenregionen spielten. Günding ging in der 20. Minute durch einen Freistoß von Benedikt Kronschnabl aus 20 Metern in Führung. Das 2:0 fiel erst in der 92. Minute durch den nach langer Verletzung erstmals wieder aufgebotenen Anton Rusp, der erst in der 87. Minute eingewechselt worden war. In der 80. Minute verschoss Gündings Co-Spielertrainer Stephan Leibl einen Foulelfmeter, den Benedikt Kronschnabl herausgeholt hatte. SVG-Trainer Markus Remlein atmete erst einmal durch: „Puh, das war ein wichtiger Sieg auf einem für uns schwierigen Platz, aber die Jungs haben das super gelöst.“ Lohhofs Ljeotrim Sekiraqa sah in der 89. Minute die Gelb-Rote Karte.

SV Sulzemoos – SpVgg Erdweg 2:0: In einem hart umkämpften Derby auf Augenhöhe schenkten sich die beiden Mannschaften nichts. Sulzemoos nutzte seine Chancen einfach konsequenter aus als der Gast aus Erdweg. Die SpVgg agierte im Abschluss einfach zu zaghaft. Nach einem Freistoß in der 13. Minute erzielte Yasi Ammar Sami per Abstauber das 1:0 für den SVS. Das 2:0 fiel dann kurz nach der Pause. Roman Fuchs schloss einen Konter aus 15 Metern eiskalt ab. „Das war eine sehr reife und clevere Leistung unserer Jungs, vor allem nach der 2:0-Führung“, urteilte SVS-Sprecher Dennis Reith.

Erdweg enttäuschte keineswegs. Jetzt gelte es, die positiven Eindrücke in die jetzt folgenden Spiele gegen die Tabellennachbarn mitzunehmen, meinte SpVgg-Sprecher Robert Strixner. ro

TSV 1865 Dachau II – TSV Moosach-Hartmannshofen 2:0: Gegen das Schlusslicht und den Abstiegskandidaten aus München holte die „Zweite“ des Bayernligisten einen hochverdienten Arbeitssieg, sie erfüllte ihre Pflicht. Die Gäste spielten recht gut mit, waren im Angriff jedoch zu harmlos. Die Treffer erzielten Winterneuzugang Thomas Mitsakos (10.) und Kapitän Raffael Dirrigl (57.). „Wir haben kaum Chancen zugelassen und einen verdienten Sieg eingefahren“, sagte Dachaus Spielertrainer Christian Doll. „Teils war unser Spiel zu hektisch und zu wild.“ Bei besserer Chancenverwertung hätten die Dachauer noch das ein oder andere Tor mehr erzielen können. ro

FC Alte Haide – SV Niederroth 2:2: Der SV Niederroth kam beim Tabellenvorletzten FC Alte Haide nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Unter dem Strich war es ein gebrauchter Tag für die Kicker des SVN, denn zur Pause führten sie durch Tore von Goalgetter Lukas Obert (11.) und Maximilian Linder (42.) mit 2:0 – doch diese Führung reichte nicht zum Sieg, denn nach dem Anschlusstreffer durch Valentin Frey (57.) „erzielte“ Timo Schreier in der 90. Minute per Eigentor den Ausgleich für die Heimmannschaft.

Ganz bitter für Niederroth war die Rote Karte für Stefan Vötter (71.), als er nach seiner eigenen missglückten Aktion mit sich selbst schimpfte. Der Schiedsrichter nahm die Äußerungen allerdings persönlich – und schickte Vötter zur Verwunderung aller vorzeitig unter die Dusche. Kurz zuvor wurde der SVN-Offensiv-Akteur Lukas Obert im Strafraum von Alte Haide von gleich zwei Spielern getroffen. Allerdings hatte der Referee eine andere Meinung als die der Gäste – kein Elfmeter. Dominik Göttler setzte noch einen Freistoß an den Pfosten. Das war dann allerdings mit dem SVN, der Gastgeber drückte in der Schlussviertelstunde vehement auf den Ausgleich, und der gelang dann auch unter Mithilfe der Gäste, war aber nicht unverdient. hae

VfR Garching II – SV Weichs 1:2: Einen eminent wichtigen Auswärtssieg feierte der SV Weichs im Abstiegsduell beim VfR Garching II. „Es war ein absolut verdienter Sieg, auch wenn er ,Last Minute’ sichergestellt wurde“, resümierte SV-Coach Korbinian Regert. 70 Minuten passierte fast nichts auf dem Feld, dann besorgte Philip Heiß per Elfmeter die Führung der Gäste. In der 87. Minute sorgte dann der eingewechselte Piero Gei für den umjubelten Ausgleich. Doch der Jubel war kaum verhallt, da brachte Haris Omic (89.) seine Farben zum unterm Strich verdienten Auswärtssieg. „Meine Mannschaft hat bis zum Schluss super gekämpft, sie hatte eine top Einstellung“, freute sich der Weichser Übungsleiter. hae

TSV Allach – SC Inhauser Moos 1:2: Einen sensationellen und dabei nicht unverdienten 2:1- Sieg feierte der SC Inhauser Moos beim bis dato Tabellenführer aus Allach. Bemerkenswert: Der Gast aus Inhauser Moos erzielte alle drei Treffer. Zunächst rutschte der Ball Richard Walter über den Scheitel, aus SCI-Sicht allerdings in die verkehrte Richtung. Das Spielgerät flog über Keeper Louis Müller hinweg in die Maschen des SCI-Tores (40.). Bis zum 0:1 hatte der Gast gut dagegengehalten, ein Unterschied zwischen dem Meisterschaftsanwärter und dem vom Abstieg bedrohten Gast war nicht zu bemerken. Nach der Pause drehte der Gastgeber dann zunächst richtig auf, Allach schnürte den SCI in der ersten Viertelstunde nach dem Pausentee regelrecht ein. Etwas Zählbares sprang allerdings nicht gegen die wacker kämpfenden Gäste heraus. Diese belohnten sich dann für ihren Kampfeswillen selbst., Georg Meder erzielte in der 66. Minute den Ausgleich. Den Sack machte dann SCI-Spielertrainer Marco Hahm höchst persönlich zu, er verwandelte einen Foulelfmeter in der 89. Minute zum 2:1. Am Ostersamstag erwartet der SC Inhauser Moos mit der Bayernliga-Reserve des TSV 1865 Dachau einen weiteren Gegner, der im oberen Bereich der Tabelle angesiedelt ist. hae

TSVE Karlsfeld II – SV Waldeck-O. 5:2: Was für ein Einstand: Niko Bohn, Neuzugang aus Gräfelfing, machte das erste Spiel für die Eintracht – und gleich die ersten beiden Tore (12. und 25. Minute). Kilian Schestak ließ in der 33. Minute das 3:0 folgen. Karlsfeld lag also mit drei Toren vorne, und das in einer Halbzeit, die zumindest spielerisch eindeutig von den Gästen dominiert wurde. „Aber wir waren vor dem Tor diesmal eiskalt“, freute sich Eintracht-Coach Florian Beutlhauser.

Gerade diese Effizienz im Abschluss hatte den Karlsfeldern zuletzt gefehlt – und mit zu den zuvor sechs Niederlagen am Stück geführt. Wie willkommen war da der klare Sieg gegen Waldeck. Wichtig war auch die Unterstützung aus dem Kader der Ersten: Peter Wuthe und Lorenzo Kehl halfen aus.

Waldeck kam noch in der ersten Halbzeit durch Marin Mihalj zum 1:3, mit dem 4:1 durch Nicolas Frank (51.) war das Spiel jedoch entschieden. Den fünften Treffer machte Bastian Kirschner in der 84. Spielminute. tol