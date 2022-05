Kreisliga: Inhauser Moos spuckt Sulzemoos in die Maifeiersuppe

Überraschend Federn gelassen haben die Kreisligakicker des SV Sulzemoos (weiße Trikots) im Heimspiel gegen die Gäste aus Inhausermoos. Nach dem 1:1 beträgt der Rückstand des SVS auf Spitzenreiter Untermenzing fünf Punkte. © HAB

Eine große Chance im Titelkampf verpasst hat der SV Sulzemoos, der Tabellenzweite kam im Heimspiel gegen den SC Inhauser Moos nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

Dachau - Bereits nach 22 Minuten war das Ergebnis im Kasten. Die Gäste kassierten in der hektischen Schlussphase drei gelbe Karten innerhalb von nur 180 Sekunden. Sulzemoos versuchte nach der Pause alles, nahm nicht weniger als fünf Spielerwechsel vor, doch der Elf von Trainer Markus Niedermeyer blieb diesmal der dringend benötigte Dreier verwehrt.

Einen souveränen 3:0-Sieg hat der SV Günding beim TSV Allach 09 an der Enterstraße eingefahren. Mann des Tages aufseiten des SVG war allerdings Torwart Dominic Richter, der einige Glanzparaden zeigte und damit die Kleeblättler des Ex-Profis Patrick Ghigani zur Verzweiflung trieb. Insgesamt war es ein flottes Spiel auf dem engen Kunstrasenplatz in Allach, es gab viele gute Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Nur drei Tage nach dem Allach-Match fuhr der SV Günding einen weiteren Dreier ein. So siegte der SVG im Heimspiel gegen das Tabellenschlusslicht TSV Altomünster mit 4:0.

Im Fokus stand diesmal ein Feldspieler aus Günding, Daniel Reiziger erzielte zwei der vier SVG-Treffer. Vor 40 Fans hatten die Gäste nur 14 Spieler im Kader, offenbar glaubt man bei den Alto-Kickern nicht mehr an ein Wunder. (Robert Ohl)