Aufstiegskampf zwischen Sulzemoos und Untermenzing: Entscheidet ein Wechselfehler die Meisterschaft?

Der SV Untermenzing und SV Sulzemoos liefern sich einen spannenden Zweikampf in der Kreisliga 1. © Leifer/Riedel

Der SV Sulzemoos und SV Untermenzing kämpfen um die Meisterschaft in der Kreisliga 1. Eine Entscheidung am grünen Tisch könnte ihn jetzt entscheiden.

Allach/München - Der Jubel war am 3. April beim SV Untermenzing groß, als Dominik Pfister in der dritten Minute der Nachspielzeit im Derby gegen den TSV Allach den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Der bis dahin souveräne Spitzenreiter der Kreisliga München 1 schien den nächsten Schritt in Richtung Bezirksliga gemacht zu haben.

Acht Punkte Vorsprung hatten die Untermenzinger Anfang April auf den Zweiten SV Sulzemoos. Die Krux an der Sache: der letztjährige Bezirskliga-Absteiger hatte noch drei Nachholspiele in der Hinterhand. Und Sulzemoos patzte nicht. Die letzten fünf Spiele wurden gewonnen. Plötzlich waren es nur noch zwei Punkte Rückstand, bei einem weniger absolvierten Spiel.

SV Untermenzing legt Einspruch ein

Mit einem Sieg im Nachholspiel am Samstag gegen den SC Inhauser Moos hätte die Mannschaft des Trainer-Duos Wagenpfeil/Niedermeyer die Tabellenführung übernehmen können. Doch wer am Dienstag genau auf die Tabelle schaute, bemerkte, dass der SV Untermenzing auf einmal zwei Punkte mehr auf dem Konto hatte.

Der Vorsprung auf Sulzemoos betrug wieder vier Punkte, obwohl beide Mannschaften nicht gespielt hatten. Was war passiert? Hier kommt das Derby des SVU gegen Allach wieder ins Spiel. Der BFV-Spielbericht liest sich immer noch wie das 1:1, doch das Ergebnis wird mit 2:0 für Untermenzing geführt.

Der BFV klärt auf. „Der SV Untermenzing hatte Einspruch gegen die Wertung eingelegt, da bei Allach anscheinend ein Spieler zum Einsatz kam, der nicht auf dem Spielberichtsbogen stand. Der TSV Allach hat das zugegeben. Daher wird die Partie mit 2:0 zugunsten von Untermenzing gewertet“, erklärt Spielleiter Volker Blum.

„Schade, wie das in der Liga gelaufen ist.“

Matthias Kapfhammer, Abteilungsleiter Fußball beim SV Untermenzing, schildert die Situation so: „Da es ein Derby war, kennt man sich untereinander. Einer unserer Jugendspieler hat uns dann darauf hingewiesen, dass ein von Allach eingesetzter Spieler nicht auf dem Spielberichtsbogen stand. Das haben wir gemeldet. Gestern habe ich dann gesehen, dass das Spiel für uns gewertet wurde.“

Zwei nicht ganz unwichtige Punkte im Zweikampf mit Sulzemoos. Sollten beide Mannschaften alle ihre verbleibenden Spiele gewinnen, steht der SVU einen Punkt vor seinem Konkurrenten. Für Kapfhammer eine unglückliche Situation: „Schade, wie das in der Liga gelaufen ist. Sulzemoos hatte ja auch schon seinen „Joker“ mit dem Lohhof-Spiel.“

Hintergrund: Der SV Sulzemoos lag Anfang März in Lohhof bereits mit 0:2 hinten, als das Spiel aufgrund eines Krampfanfalls des Sulzemoosers Thomas Schmid abgebrochen wurde. Das Wiederholungsspiel gewann der SVS dann mit 3:0.