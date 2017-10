Kreisliga 1 München: Kellerkinder gehen leer aus

Dachau in der Krise

von Rolf Gercke

Nicht so recht in Schwung kommt die Reservemannschaft des ASV Dachau in der Kreisliga. Am Sonntag kassierte der Tabellenvorletzte der Gruppe 1 die fünfte Pleite im sechsten Saisonmatch. Das 1:0-Siegtor für den SV Waldeck erzielte Sebastian Schmidt in der 28. Minute.

Noch schlechter aus den Startblöcken gekommen als die Stadtwälder ist nur der TSV Altomünster. Das Liga-Schlusslicht wartet auch nach sieben Spieltagen auf den ersten Saisonsieg. Am Sonntag kassierten die Alto-Kicker eine 1:3-Pleite beim TSV Allach 09. Zwei der drei Treffer für die Kleeblättler markierte Thomas Huser. Den Altomünsterer Ehrentreffer erzielte Fabian Frimmer.

Ein Doppelschlag von Tobias Hellfrizsch und Marc Peuker kurz vor der Pause ebnete dem TSV Indersdorf im Heimspiel gegen die FT München-Gern den Weg zum 3:0-Sieg.

Ebenfalls einen Dreier eingefahren hat wenige Kilometer weiter südlich der SV Niederroth. Einer der Väter des 1:0-Erfolges über den SC Inhauser Moos war neben dem Torschützen Lukas Obert der eifrige Chasim „Messi“ Mestan, der den Treffer glänzend vorbereitet hat.

Treffer von Christoph Krüger und Stephan Liebl haben dem SV Günding einen hochverdienten 2:0-Erfolg über den FC Unterföhring II beschert. ge

Stenogramm

SV Waldeck - ASV Dachau II 1:0 (1:0)

SV Waldeck: Arne Brauer, Stefan Fendl, Georgios Spiridonov, Andreas Dietrich, Mohamed Elgouny, Andreas Schaffranek, Sebastian Schmidt, Felix Altevogt, Marius Pfeil, Maximilian Brommer, Franz Brönner – Aman Weale

ASV Dachau II: Korbinian Dietrich, Martin Kreitmair, Moritz Linke, Kevin Nietsch, Josef Ruf, Afeez Sanusi, Sebastian Walz, Murat Aydin, Felix Obeser, Julian Böhm, Johannes Müller – Jonathan Dietrich, Maximilian Bauer

Tor: 1:0 (28.) – Sebastian Schmidt.

TSV Allach 09 - TSV Altomünster 3:1 (1:1)

TSV Allach 09: Uli Stadler, Roko Gojani, Simon Halser, Marco Melillo, Florian Schaupp, Maximilian Worbs, Tobias Zipprich, Thomas Huser, Calogero Avanzato, Andrei Reategui Sanchez, Cheikh Toure – Florian Krimmer, Michael Scheuerer, Zvonimir Budja

TSV Altomünster: Jürgen Bauer, Matthias Ziegenaus, David Held, Julius Wehrle, Thomas Tischner, Pascal Reuter, Antonio Groß, Fabian Frimmer, Florian Mederer, Robert Mederer, Andreas Effinger – Dario Milos, Daniel Bittermann, Marinell Schatz

Gelb-Rote Karte: Julius Wehrle (90.+2)

Tore: 1:0 (33.) – Thomas Huser. 1:1 (36.) – Fabian Frimmer. 2:1 (47.) – Thomas Huser. 3:1 (72.) – Zvonimir Budja.

SV Günding - FC Unterföhring II 2:0 (1:0)

SV Günding: Maximilian Kronschnabl, Alexander Fellner, Dominik Liebl, Kevin Bachhuber, Bernhard Ksionzek, Patrick Moder, Florian Rieger, Jonas Schwarz, Christoph Krüger, Stephan Liebl, Daniel Sklenarz – Fabian Mayrhofer, Andreas Eder, Benedikt Kronschnabl

FC Unterföhring II: Robert Hagemann, Daniel Rajic, Florian Cuboli, Daniel Behr, Tobias Oberrieder, Eberhard Antonio, Egzon Berisha, Dominik Kurija, Kerry Hau, Maick Antonio, Ako Bisong – Yannick Chukwuemeka, Philipp Roeschard, Tolunay Memis

Tore: 1:0 (6.) – Christoph Krüger. 2:0 (54.) – Stephan Liebl.

TSV Indersdorf - FT Gern 3:0 (2:0)

TSV Indersdorf: Lukas Dautl, Lukas Herzberg, Franz Wianski, Christoph Lang, Tobias Hellfritzsch, Johannes Frost, Oliver Wargalla, Marc Peuker, Stefan Aust, Philipp Gallitzendörfer, Paolo Cipolla – Can Luca Akdere, Marcel Truntschka, David Diemer

FT München-Gern: Patrick Wagener, Jhon Degle, Fedor Assonov, Philip Simunovic, Michael Königsbauer, Leon Habelt, Dominik Loroff, Sandro Hunger, Matthias Poschenrieder, Huy Tran, Tolgahan Demirci – Andreas Wurzer, Andreas Grubmüller, Christoph Poschenrieder

Gelb-Rote Karte: Michael Königsbauer (67.)

Tore: 1:0 (41.) - Tobias Hellfritzsch. 2:0 (42.) – Marc Peuker. 3:0 (89.) – David Diemer.

SV Niederroth - SC Inhauser Moos 1:0 (1:0)

SV Niederroth: Markus Doll, Manuel Nenes, Dominik Göttler, Matthias Hartl, Mathias Fischhaber, Sebastian Rauth, Mestan Chasim, Hans Wörmann, Gökhan Chasim, Lukas Obert, Timo Schreier – Florian Duda, Artun Raim, Alexander Fellner

SC Inhauser Moos: Nils Neumann, Georg Mederl, Mario Bauer, Durak Shabani, Michael Kurz, Fabio Gambino, Stefan Drengler, Thomas Arndt, Sebastian Reger, Gabriel Lauria, Christian Legrand – Benjamin Schober, Gezim Pongja, Florian Schenk

Gelb-Rote Karte: Artun Raim (85.)

Tor: 1:0 (20.) – Lukas Obert.

Quelle: fussball-vorort.de