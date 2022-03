Kreisliga: Joker Stipe Simunovic macht den SVS happy - Niederroth geht baden

Keine Probleme hatte die Karlsfelder Reserve im Kreisligaspiel gegen den Abstiegskandidaten aus Altomünster. Die Eintracht II gewann mit 3:1. © hab

Den Kreisliga-Spieltag hat der SV Niederroth am Freitag mit dem Gastspiel beim FSV Harthof eröffnet. Das Team aus dem Landkreis Dachau verlor die Partie beim bisherigen Liga-Schlusslicht deutlich mit 1:4.

Dachau - Bitter für den SVN: Die Mannschaft steht nach wie vor auf einem Abstiegs-Relegationsplatz, der erhoffte Sprung ins Tabellenmittelfeld ist nicht gelungen.

Harthof trat mit mehreren Winter-Neuzugängen an, der FSV führte zur Halbzeit bereits mit 3:0. Mehr als der 1:4-Ehrentreffer durch Dominik Göttler in der Schlussminute war für die enttäuschende Hüttner-Elf nicht drin.

In der Begegnung TSV Eintracht Karlsfeld II gegen den TSV Altomünster holte sich die Zweite des Landesligisten einen sicheren 3:1-Heimsieg. Dieser brachte den Aufsteiger aus Karlsfeld ein weiteres Stück voran im Kampf um einen Platz im oberen Tabellendrittel. Für die Gäste aus Altomünster schaut es ganz finster aus, das rettende Ufer ist bereits zehn Punkte entfernt.

Der SV Sulzemoos sicherte sich gegen den SV Lohhof, einen Mitkonkurrenten im Kampf um den Aufstieg, einen hart umkämpften 2:1-Heimsieg. Die Elf von SVS-Trainer Markus Wagenpfeil lässt den Tabellenführer aus Untermenzing nicht enteilen, sie zementierte durch diesen Sieg Tabellenplatz zwei. Der eingewechselte Stipe Simunovic war der Held des Tages, er markierte fünf Minuten nach seiner Einwechslung den 2:1-Siegtreffer für Sulzemoos.

Acht Volltreffer gab es beim Gastspiel des SV Günding im Stadion des SV Waldeck Obermenzing zu bestaunen. Mit dem 4:4 büßte der Gastgeber den Kontakt nach ganz vorne ein, und der SVG holte einen wichtigen Punkt im Bestreben, sich von hinten abzusetzen. Der glücklichste Spieler auf dem Platz war am Sonntag sicherlich SVG-Nachwuchsstar Daniel Reizinger, der in der 73. Minute rein kam und in der zweiten Minute der Nachspielzeit den verdienten Ausgleichstreffer erzielte.

Ohne Chance war der SC Inhauser Moos bei der 0:5-Heimniederlage gegen den Tabellenführer SV Untermenzing. Bereits nach 35 Minuten war die Partie entschieden, da führten die Gäste bereits mit 4:0. Ab da schalteten die SVU-Kicker mehrere Gänge zurück und machten das Ergebnis für den SCI noch erträglich.

Drei Big Points holte sich die SpVgg Erdweg beim TSV Moosach Hartmannshofen, dank des 2:1-Auswärtssieges sprang die SpVgg in der Tabelle auf Platz sechs vor. In diesem Sechs-Punkte-Spiel gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf holte die Elf von Trainer Sebastian Schuff bereits die Punkte neun, zehn und elf in der Ferne. (Robert Ohl)