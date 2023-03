Kreisliga: Sulzemoos ist zurück im Meisterschaftsgeschäft

Zum Verzweifeln: Marawan Hassan vom TSVE Karlsfeld II ist bedient, die Niederrother jubeln. © HAB

Der SV Sulzemoos und SV Günding greifen in der Kreisliga 1 die Tabellenspitze an. Vor allem der SVS überzeugt mit einem Kantersieg gegen Spitzenreiter Allach.

TSV Allach – SV Sulzemoos 1:5: Der SV Sulzemoos ist wieder im Geschäft – nach einem vor allem in dieser Höhe nicht zu erwartenden 5:1-Auswärtserfolg beim Tabellenführer aus Allach. „Es war eine überragende Mannschaftsleistung“, freute sich SVS-Sprecher Dennis Reith. In der Anfangsphase hielt der Sulzemooser Schlussmann Max Kronschnabl seine Mannschaft mit überragenden Paraden im Spiel. Nach 27 Minuten netzte dann Yasin Kökner zur Sulzemooser Führung ein. Fortan war der Gast gut im Spiel, selbst eine Zeitstrafe für Sergen Retzep konnte die Mannschaft aus dem Dachauer Landkreis nicht stoppen. Christian Wagenpfeil erzielte in der 37. Minute das 2:0, mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Pause. Roman Fuchs stellte in der 54. Minute auf 3:0, die Messe schien gelesen. Der Tabellenführer wehrte sich, er kam durch in der 69. Minute durch Michael Scheuerer zum 1:3. Allerdings bekam TSV-Torjäger Thomas Huser zwei Minuten zuvor den roten Karton unter die Nase gehalten. Roman Fuchs sorgte in der 86. Minute mit einem zweiten Tor, einem 35-Meter-Hammer, für die Entscheidung. In der Nachspielzeit (90.+1) traf noch Simon Hainzinger. hae

SV Weichs – Dachau 1865 II 4:2: Das war ein „Big Point“, den sich der SVW gegen die Zweite des Bayernligisten aus Dachau im Kampf um den Klassenerhalt gesichert hat. Dachau ging zwar schon in der 6. Minute durch Christian Doll in Führung. Danach kämpfte sich der SV Weichs aber zurück. Bei schwierigen Platzverhältnissen, die den Dachauern nicht entgegenkamen, stellten die Gastgeber durch Treffer von Bastian Neisser (22.), Torjäger Alen Muminovic (38.) und Markus Hirtes (44.) bis zur Halbzeit auf 3:1. Das war beinahe schon die Entscheidung. Das 4:1 erzielte Ibrahim Imamovic (87.), der TSV Dachau konnte noch in der Nachspielzeit durch William Kemtchoum Djayo auf 4:2 verkürzen. „Das war eine absolut geile kämpferische Leistung von uns und dementsprechend ein verdienter Sieg“, jubelte der Weichser Trainer Korbinian Regert. Erwartungsgemäß enttäuscht war 1865- Spielertrainer Christian Doll. Sein Team habe es nicht geschafft, Ruhe ins Spiel zu bringen. „Wir haben Weichs durch unsere Fehler in Spiel kommen lassen – kein konsequentes Verteidigen, keine Durchschlagskraft vorne.“ ro

SV Günding – Alte Haide 2:1: Hochmotiviert ging der SVG in dieses Spiel, doch das erste Tor der Partie erzielten die Gäste. Nach einem schlampigen Rückpass auf SVG-Torwart Dominic Richter klingelte es schon in der 6. Minute. Max Rabe klaute den Ball und jagte ihn die Maschen. Der SVG war in der Folgezeit die bessere Mannschaft und kam in der 35. Spielminute durch Julian Penk zum hochverdienten Ausgleich. Die Gastgeber machten nach Wiederbeginn weiter richtig Druck aus der Kabine und im Laufe, obendrein brachten die eingewechselten Spieler frischen Wind. Mit Patrick Reizinger, der aus 16 Metern das erlösende 2:1 erzielte (77. Minute) traf auch ein eingewechselter Spieler. „Wir haben die Konter nicht ordentlich ausgespielt“, sagt SVG-Trainer Markus Remlein. „Hätten wir das gemacht, wäre vielleicht noch das ein oder andere Tor gefallen. 2:1 liest sich knapp, der Sieg war aber absolut verdient.“ ro

SC Inhauser Moos – TSV Moosach-H. 3:0: Einen eminent wichtigen Sieg hat der SC Inhauser Moos gegen Moosach gefeiert. Die Mannschaft von SC-Trainer Marco Hahm war von Beginn an hellwach und machte bereits in der ersten Halbzeit den Sack zu. Gezim Pongja (8.) und Christian Legrand (13.) sorgten schnell für die frühe Führung, entsprechend sicher spielte der SCI. In der 35. Minute sorgte Gezim Pongja mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung. Nach der Pause hatte der Gastgeber zunächst alles in Griff. Allerdings rafften sich die Gäste nach gut einer Stunde Spielzeit nochmals auf und versuchten den Anschlusstreffer zu erzielen. Doch die Defensive des Sportclubs hielt Stand und ließ nichts mehr anbrennen. Am kommenden Wochenende muss Inhauser Moos beim TSV Allach 09 antreten. hae SpVgg Erdweg – SV Lohhof 1:0: Die SpVgg Erdweg hat drei extrem wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg eingefahren. Durch den Treffer von Martin Reindl in der 77. Minute sicherten sich die Erdweger im direkten Duell gegen einen Mitkonkurrenten den Sieg. Auf schwerem Boden entwickelte sich von Beginn an eine guteKreisligaPartie. Keines der beiden Teams konnte sich zunächst einen Vorteil verschaffen, zu ausgeglichen waren die beiden Mannschaften. Nach dem Führungstreffer machte der Gast aus Lohhof nochmals Druck und brachte den Gastgeber das ein ums andere Mal in Verlegenheit. Richtig brenzlig wurde es für Erdweg in der siebten (!) Minute der Nachspielzeit, als es der SpVgg-Defensive gelang, den Ball noch von der eigenen Linie zu kratzen. Danach war die Partie beendet, die Heimmannschaft streckte zum Sieg die Arme nach oben. Am kommenden Wochenende geht’s für die SpVgg Erdweg nach Sulzemoos. hae

SV Niederroth – TSV Eintracht Karlsfeld II 2:0: DieKarlsfelder Zweite struachel: Sie hat ihre vergangenen fünf Kreisliga-Spiele verloren und machte beim SVN dort weiter. „Wir spielen nicht schlecht, treffen aber das Tor nicht“, sagte Florian Beutlhauser, der Trainer der Karlsfelder. Niederroth machte vor, wie es geht. Dominik Göttler brachte die Gastgeber mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung (33.). Wenig später verhinderte das Torgestänge den Ausgleich durch Markus Huber, ehe Hans Wörmann das 2:0 nachlegte (39.). Die Eintracht hatte zwar spielerische zwar Vorteile, im letzten Drittel fehlten allerdings die Ideen. Niederroth wiederum kompensierte das Fehlen von Torjäger Lukas Obert und Lukas Schmitt. „Als wir die Aufstellung gesehen haben, hatten wir uns mehr erhofft“, gab Beutlhauser zu. Doch als Huber erneut Alu traf und nicht ins Tor (75.), mussten die Gäste ihre Hoffnung auf Zählbares begraben. Während Niederroth seine Bilanz auf sieben Punkte aus drei Spielen ausbauen konnte, steht die Eintracht bei einem halben Dutzend Niederlagen in Folge. stm