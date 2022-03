Kreisliga 1: SV Günding trumpft auf - Spielabbruch in Lohhof

Teilen

Für eine positive Überraschung sorgten Gündings Kreisliga–Kicker mit dem Sieg über den Tabellendritten Waldeck. © hab

Langsam erwachen die Fußball-Ligen auf Kreisebene wieder aus dem Winterschlaf. So standen an diesem Wochenende einige Nachholspiele, u.a. in der Kreisliga, auf dem Programm.

Dachau - Das Gastspiel des SV Sulzemoos beim SV Lohhof musste ist nach dem Zusammenprall zweier SVS-Spieler abgebrochen werden (wir haben berichtet).

Der SV Niederroth kassierte den Tabellenführer SV Untermenzing eine 1:3-Heimniederlage. Dabei gingen die Gäste in der siebten Minute durch Moritz Mösmang mit 1:0 in Führung. Das 1:1 fiel in der 41. Minute durch Hans Wörmann. Die Hoffnung auf einen Punkt hielt aber nicht lange an beim SVN, denn bereits drei Minuten später gingen die Gäste durch Christian Benko erneut in Führung. Benko war es auch, der mit dem Tor zum 3:1 alles klar machte. In der Tabelle rangiert der SV Niederroth weiterhin auf dem neunten Platz.

Einen Top-Start in die Frühjahrsserie erwischte der SV Günding, das Dachauer Landkreisteam besiegte den Tabellendritten SV Waldeck Obermenzing mit 1:0. Vor 80 Zuschauern erzielte Philipp Urban in der 74. Minute das einzige Tor des Tages. Mit 21 Punkten belegt Günding nun Platz acht in der Gruppe 1. (Robert Ohl)