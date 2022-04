Kreisliga: Sulzemoos auf Kurs Bezirksliga - Niederroth muss zittern

Deckel drauf: Matej Popovic (links) erzielte den dritten Treffer für Günding im Kreisligaspiel gegen Moosach. © hab

Innerhalb von drei Tagen hat der SV Sulzemoos seinen zweiten Dreier gegen den TSV Altomünster geholt. Und erneut gewann die Wagenpfeil- Elf das Duell mit 2:0.

Dachau - Während Altomünster ganz klar in Richtung Kreisklasse driftet setzt der SVS zur Rückkehr in die Bezirksliga an.

Eine deftige 1:4-Watschn hat sich der TSV Eintracht Karlsfeld II beim Abstiegskandidaten FSV Harthof eingefangen. Für den Aufsteiger vom Sportpark Jahnstraße dürfte der Traum vom Durchmarsch in die Bezirksliga damit geplatzt sein. Die Beutlhauser-Elf spielt allerdings eine sehr gute Saison – mit vielen guten Spielen und wenigen Ausreißern nach unten.

Nichts zu holen gab es für den SV Niederroth im Heimspiel gegen den TSV Allach 09. Eine halbe Stunde nach dem 1:0-Führungstreffer der Gäste durch Tim Elstner schlug Kleeblatt-Torjäger Thomas Huser innerhalb von nur zehn Minuten zweimal eiskalt zurück. Den Deckel drauf setzte Uli Fries fünf Minuten vor Schluss.

Der SV Günding siegte im Heimspiel gegen den TSV Moosach Hartmannshofen verdient mit 3:1. Die Gäste konnten zwar in Führung gehen, aber ein sensationelles Kopfballtor von Luis Heitmeier zum 1:1 war der Dosenöffner für den Heimdreier. Den Schlusspunkt setzte Matej Popovic zehn Minuten vor Schluss mit dem Tor zum 3:1-Endstand. Damit rangiert die Elf von Markus Remlein, der wieder im Tor ran musste, mit 32 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. (Robert Ohl)