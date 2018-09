KSC-Joker Schmöller schießt Jetzendorf ab

Lupenreiner Hattrick in der Schlussphase

von Moritz Stalter schließen

Der TSV Jetzendorf hat im Heimspiel gegen den Kirchheimer SC einen gebrauchten Tag erwischt, mit 0:4 verloren und damit als letztes Team der Liga die erste Saisonniederlage kassiert.

Jetzendorfs Trainer Alexander Schäffler bezeichnete die Partie gegen den Mitfavoriten Kichheimer SC, der zuletzt „nur“ vier Punkte aus vier Spielen geholte hatte, als „große Herausforderung. Er sollte mit dieser Einschätzung recht behalten, denn während seine Mannschaft nicht ins Spiel fand, waren die Gäste von der ersten Minute an bereit. In der zehnten Minute hatte Kirchheim durch Bozhidar Iliev die erste große Chance, sein Schuss klatschte aber an den Pfosten. Wenig später jubelte der KSC, weil Niklas Karlin in der 16. Minute nach einem Aufbaufehler der Jetzendorfer genauer zielte. Auch in der Folge hatten die Gäste die besseren Chancen, unter anderem ließ KSC-Spielertrainer Steven Toy eine gute Möglichkeit liegen. Jetzendorfs Offensive, mit 18 Treffern die beste der Liga, blieb blass. „Wir haben in der ersten Halbzeit nichts zustande gebracht“, sagte TSV-Trainer Schäffler.

Nach dem Seitenwechsel war die Heimelf besser im Spiel, beide Teams begegneten sich nun auf Augenhöhe. „Wir waren zwar nicht zwingend, ein Treffer kann aber immer fallen und hätte immerhin für einen Punkt gereicht“, sagte Schäffler.

Der fiel auch, es traf aber keiner seiner Spieler, sondern Kirchheims Joker Peter Schmöller. Der sorgte in der 80. Minute nach einem Ballverlust der Jetzendorfer für die Vorentscheidung und mit zwei weiteren Treffern (87. und 90.+2) für den 0:4-Endstand. „Bei uns haben heute spielerisch, läuferisch und kämpferisch ein paar Prozentpunkte gefehlt. Wenn dann noch Fehler dazukommen, kommt gegen eine starke Mannschaft wie Kirchheim ein solches Ergebnis zustande“, sagte Schäffler. „Jetzt ist es halt passiert mit der Niederlage. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, weil sie uns aufzeigt, dass wir nichts geschenkt bekommen“, so der TSV-Trainer weiter.

Stenogramm

TSV Jetzendorf – Kirchheimer SC 0:4 (0:1)

TSV Jetzendorf: Dennis Poellner, Martin Öttl, Leon Grauvogl (65. Daniel Gädke), Dominic Reisner, Benedict Geuenich, Martin Schröder, Rene Hamann, Stefan Nefzger (75. Marc Peuker), Florian Radlmeier (46. Bastian Ertl), Wlad Beiz, Christos Papadopoulos

Kirchheimer SC: Michael Franz, Philipp Maiberger, Samuel Kaltenhauser, Niklas Karlin (64. Sebastian Zielke), Bozhidar Iliev, Fabian Löns (65. Peter Schmöller), Maximilian Baitz, Marco Wilms, Eugen Martin, Steven Toy, Noel Pfeiffer (76. Alexander Fuerthmaier)

Schiedsrichter: Assad Nouhoum

Zuschauer: 235

Tore: 0:1 (16.) – Niklas Karlin. 0:2 (80.) – Peter Schmöller. 0:3 (87.) – Peter Schmöller. 0:4 (90.+2) – Peter Schmöller.