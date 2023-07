Kuriose Flugkurve

Von: Thomas Leichsenring

Teilen

In Kaufering fehlte Abul Bangura (links) und dem TSV Eintracht Karlsfeld ein wenig das nötige Glück. © Archiv

Der Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld hat den dritten Sieg im dritten Saisonspiel knapp verpasst. In Kaufering gab es ein 1:1 - nach einem kuriosen Gegentor in der Schlussminute.

Der TSV Eintracht Karlsfeld stand am Samstagabend ultrakurz vor dem dritten Sieg im dritten Spiel der neuen Landesliga-Saison. Ein kurioses Tor in der 90. Minute kostete jedoch zwei Punkte, in Kaufering stand’s am Ende 1:1.

„Das Unentschieden ist gerecht“, räumte Eintracht-Trainer „Jay“ Alkan ein, Kaufering habe in der ersten und Karlsfeld dafür in der zweiten Halbzeit mehr vom Spiel gehabt. Die Karlsfelder ließen den Gastgebern im ersten Durchgang in vielen Situationen zu viel Raum, sie kamen zu selten in die Zweikämpfe. Ein Tor fiel jedoch nicht.

Alkan reagierte trotzdem, er stellte um und ließ nach der Pause vor allem höher anlaufen. Mit diesem Pressing kam Kaufering nicht zurecht. Die Folge: Karlsfeld hatte in Gegners Hälfte frühe Ballgewinne, es ergaben sich Chancen.

Die beste bot sich in der 55. Minute: Nach einem Foul an Abdul Bangura zeigte Schiedsrichter Mustafa Kücük auf den Punkt. Florian Jörg Schrattenecker schritt zur Ausführung – und scheiterte an Michael Wölfl. Der Kapitän und Schlussmann der Kauferinger blieb nicht nur in dieser Szene Sieger. Schon eine Minute nach dem parierten Elfer wehrte er den Ball bei einer Topchance von Christoph Traub ab. Wölfls Vorstellung nötigte Alkan Respekt ab: „Der war schon sehr, sehr stark.“

Als sich beide Mannschaften langsam mit dem Gedanken anfreundeten, dass es bei einem torlosen Remis bleibt, machte Schrattenecker doch noch sein Tor. Nach einem langen Ball aus der Karlsfelder Verteidigung wurden sich Wölfl und ein Kauferinger Innenverteidiger nicht einig, wer denn nun für die Bereinigung der Situation zuständig sein sollte. Schrattenecker freute sich und spitzelte den Ball ins Netz.

Nun sah es nach einem glücklichen Sieg für Karlsfeld aus. Nur nicht lange. Florian Bucher, Rechtsverteidiger im Kauferinger Team, drosch in der 90. Minute einen Ball in Richtung Karlsfelder Strafraum. Die Flugkurve war höchst kurios – und für Karlsfelds Schlussmann Dario Schmucker kaum vorauszuahnen. Letztlich drehte sich der Ball noch einmal nach innen, flog Richtung langes Eck und passte genau in den Winkel. „Das macht der 1000 Mal und trifft nicht noch einmal so“, sagte Alkan, der seinem Tormann im Übrigen keinen Vorwurf machte.

Sieben Punkte aus drei Spielen – Karlsfeld ist ordentlich in die Saison gekommen. Und das mit einer sehr jungen Mannschaft, was vor allem fürs Kaufering-Spiel galt. Trainer Alkan hat sich die Mühe gemacht und den Altersdurchschnitt ausgerechnet: 21,2 Jahre.

Schon am morgigen Dienstag steht für die Eintracht das nächste Pflichtspiel auf dem Programm. Im Toto-Pokal geht es ab 19.30 Uhr gegen den Bayernligisten SV Heimstetten.