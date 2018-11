Lamotte: „Wir sind unserer Linie treu geblieben“

Wo geht der Weg für den TSV 1865 Dachau hin?

Obwohl der TSV 1865 Dachau nach 18. Spieltagen mit 28 Punkten überraschend auf Rang fünf in der Bayernliga Süd steht, schwanken die Leistungen. Doch woran liegt das?

Vor der Saison holten die Dachauer sieben Neuzugänge und haben die Mannschaft deutlich verjüngt. So senkte sich das Durchschnittsalter des Kaders von 27 auf 25 Jahre. Spielertrainer Fabian Lamotte gibt im Gespräch mit Fussball Vorort zu: „Wir hatten letztes Jahr eine hohe Fluktuation“. Doch die Transfers scheinen voll eingeschlagen zu sein. „Diese Entwicklung konnte man so nicht erwarten“, verrät der 35-Jährige, „Die Jungen machen ihre Aufgabe sehr gut. Das sieht man auch an der guten Trainingsbeteiligungen.“ Ein positives Beispiel dafür ist Nickoy Ricter. Der 23-Jährige wurde im Sommer vom SC Fürstenfeldbruck aus der Bezirksliga Süd verpflichtet, wo er elfTore erzielte. In dieser Saison erzielte er in 16 Spielen vier Tore und gab zwei Assists.

„Wir haben nichts verändert“

Am ersten Spieltag kassierten die Dachauer eine herbe 1:5 Klatsche gegen den TSV Schwabmünchen. „Ja das war eine deutliche Pleite zu Beginn“, gibt Lamotte auch heute noch zu. Damals prophezeite Lamotte „eine schwere Spielzeit“ und gab die Devise „ruhig weiterarbeiten“ aus. In den darauf folgenden acht Partien holte der TSV 17 Punkte und verlor nur ein Spiel. Aktuell haben die Dachauer drei Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz. Doch welche Hebel wurden nach der Auftaktpleite in Bewegung gesetzt? „Das 1:5 hat uns schon zum Nachdenken gebracht“, sagt der Trainer, „ Aber sie war auch erklärbar. Deshalb haben wir nichts verändert.“ So wurden sowohl die Trainingsinhalte als auch das Spielsystem beibehalten. „Wir sind unserer Linie treu geblieben. Wir waren einfach davon überzeugt, dass der Weg mit jungen Spielern richtig ist.“

Woher kommt das Auf und Ab?

Trotz der bislang erfolgreichen Saison, erkennt man anhand der Ergebnisse auch immer wieder Leistungsschwankungen. „Gegen den DJK Vilzing haben wir einen schlechten Tag erwischt“, so der TSV Trainer über 0:3 Niederlage gegen den damaligen Tabellenvorletzten. Zuvor konnte man zwei Spiele am Stück gewinnen. „Wir haben eine junge Mannschaft und die darf auch Fehler machen. Deshalb ist es auch ok, wenn wir mal verlieren“, so Lamotte.

Gegen den SV Kirchanschöring konnte man eine 5:0 Torgala feiern, doch gegen Sonthofen ein paar Tage später gab es eine 5:0 Klatsche. „Wir haben eigentlich ein gutes Spiel abgeliefert.“, erklärt Lamotte, „Doch nach dem 0:1 haben wir komplett die Ordnung verloren“. Doch woher kommt dieses Auf und Ab? Selbst der Dachauer Coach kann sich das nicht erklären: „Das ist wie in der Vergangenheit. Das Problem haben wir schon eine längere Zeit. Anscheinend haben wir noch nicht die richtige Lösung dafür gefunden.“ Auf den jungen Kader aber will Lamotte es nicht schieben. „Letzte Saison hatten wir erfahrene Spieler in unseren Reihen, aber da hatten wir die Schwankungen genauso“.

Ziel weiterhin Klassenerhalt

„Wir schauen von Spiel zu Spiel.“, so Lamotte zum Thema Aufstieg, „Wir sollten nicht anfangen zu träumen.“ Das Ziel bleibt wie zu Saisonbeginn der Klassenerhalt. „Deshalb wollen wir noch so viele Punkte wie möglich vor der Winterpause sammeln.“, sagt der TSV-Coach. Mit 28 Punkten haben die Dachauer ein Polster von 12 Punkten auf den Relegationsplatz 14. „Die Liga ist unfassbar eng. Wenn man ein paar Spiele in Folge verliert, kann es auch sehr schnell nach unten gehen.“, mahnt Lamotte.

Laut Lamotte will man erst im März wieder auf die Tabelle schauen und dann ein Ziel festlegen. Es bleibt also abzuwarten, welchen Verlauf die Saison für den TSV 1865 Dachau nehmen wird.

