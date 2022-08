Landesliga SO: ASV Dachau düpiert Landshut – Kirchheim siegt erneut

Konnte zufrieden sein: Steven Toy, Spielertrainer des SC Kirchheim. © imago

Bereits am Freitagabend startete die Landesliga Südost in die siebte Runde. Dabei hatten alle Gastgeber wenig zu Lachen, denn es gab in fünf Partien keinen Heimsieg.

München – Nur der FC Unterföhring konnte sich wenigstens über einen Punktgewinn gegen den SSV Eggenfelden freuen. Doch die Nullnummer löste bei den Zuschauern keine Begeisterung aus. Der ersatzgeschwächte Ex-Regionalligist zeigte erneut Abschlusschwächen und bleibt vorerst im Tabellen-Mittelfeld hängen.

Dagegen sorgte der Kirchheimer SC weiter für Furore. In der letzten Saison konnte das Team von Spielertrainer Steven Toy gerade noch das Abstiegsgespenst besiegen, jetzt rangiert der KSC durch den 1:0-Auswärtssieg beim SV Brunnthal in der Spitzengruppe. Den entscheidenden Treffer erzielten Luca Mauerer nach einer Stunde.

Beim Bayernliga-Absteiger SV Pullach geht dagegen die Angst um erneut nach untern durchgereicht zu werden. Die Talfahrt für das Team des neuen Trainer Fabian Lamotte ging mit der 1:2-Heimpleite gegen den VfB Forstinning weiter. Den Pullachern fehlte gegen den starken Neuling aber auch das Spielglück. Die Gäste gingen in der 37. Minute durch Abdullah Aynaci in Führung. Wenig später gelang Luis Marseiller der Ausgleich. Kurz vor der Pause unterlief Naod Belachew ein Eigentor und nach dem Seitenwechsel endete die Pullacher „Aufholjagd“ erfolglos.

Neuer Trainer, neue Spieler, der SC Eintracht Freising befindet sich bisher auf einer sportlichen Achterbahnfahrt. Beim 2:0-Auswärtssieg beim SB Chiemgau Traunstein präsentierten sich die Schützlingen von Spielertrainer Florian Bittner in guter Form. Für die Tore sorgten Christian Schmuckermeier (15.) und Selim Magat (90.).

Der FC Schwaig befindet sich noch nicht in der Form der Vorsaison und verlor überraschend das Heimspiel gegen den TSV Ampfing mit 1:2. Die Gäste beendeten mit einem Doppelschlag Von Mike Opara (37.) und Kodjovi Koussou (38.) eine längere Niederlagenserie. Für Schwaig reichte es nur zum „Ehrentreffer“ durch Spielertrainer Benjamin Held (41.).

Die Überraschung des Spieltages lieferte der ASV Dachau. Der Aufsteiger düpierte den Spitzenreiter SpVgg Landshut mit 3:0 und zeigte die beste Saisonleistung. Für die Tore sorgten Sebastian Mack (11.), Leon Schleich (78.) und Ouro-Akpo Adjai (85.). Beide Teams schwächten sich durch die Ampelkarten für den Landshuter Lucas Biberger (60.) und den Dachauer Andreas Roth (79.) was den Spielverlauf aber nicht beeinflusste. Dem TSV Grünwald mangelt es weiter an Stabilität und Kontinuität. Dies zeigte sich bei der überraschenden 0:1-Niederlage in Geretsried. Den entscheidenden Treffer für die Gastgeber erzielte Sebastian Schrills bereits in der neunten Minute.

Aufatmen beim TSV Eintracht Karlsfeld, denn Kubilay Celik der in der Partie gegen Eggenfelden zusammengebrochen war, konnte in Wasserburg bereits wieder mitwirken. Allerdings ohne Erfolgserlebnis, denn die Karlsfelder mussten mit einer 0:3-Schlappe die Heimreise antreten. Eintracht Torhüter Fabio di Salvo parierte dabei die Foulelfmeter der Wasserburger Leon Simeth (10.) und Moritz Knauer /77.). (kik)