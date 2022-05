Landesliga Südost: Vollmann lässt Kirchheim hoffen - Brunnthal mit dem nächsten Streich

Das Lachen ist zurück: Korbinian Vollmann (Mitte) bescherte Kirchheim gegen Ampfing einen Dreier. © Mladen Lackovic via www.imago-images.de

Mit dem neuen Trainer Harald Mayer versuchte der SV Bruckmühl den bereits feststehenden Meister SV Erlbach in der Landesliga Südost ein Bein zu stellen.

München - Dies gelang nicht, Erlbach gewann, durch den Treffer von Lukas Lechner mit 1:0.

Weiter spannend verläuft der Kampf um Rang zwei, der zur Teilnahme an der Bayernliga-Aufstiegsrunde berechtigt. Zwei Teams liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. So gewann der FC Unterföhring mit 2:0 beim SB Chiemgau Traunstein. Beide Treffer erzielte Bastian Fischer, der sich mit 25 Toren an die Spitze der Torschützenliste katapultierte. Aber der FC Schwaig bleibt Unterföhring an den Fersen. Der Liga-Neuling festigte mit dem 2:1 gegen den SB Rosenheim den dritten Rang. Die Tore für das Team von Benjamin Held erzielten Maximilian Hellinger (30.) und Vincent Sommer (32.).

Für eine Reihe von Mannschaften ist die Saison praktisch gelaufen, sie sind weder in den Titel- noch in den Absteigskampf involviert. Dazu gehört der TSV Grünwald, der mit 3:1 beim TSV Kastl gewann. Einen Doppelpack schnürte Jordi Woudstra (26. und 32.), einen Treffer erzielte Luca Tschaidse (79.). Auch bei Eintracht Karlsfeld ist die Luft raus: Dies zeigte sich bei der 0:3-Pleite in Eggenfelden. Beim TuS Holzkirchen und Eintracht Freising sind die Aufstiegsträume längst geplatzt. Im unterhaltsamen direkten Duell trennte man sich mit 2:2. Für die Gastgeber trafen Sean Erten (68.) und Franz Fischer (73.), für Freising war Felix Günzel (3.), dazu kam ein Eigentor der Gastgeber. Die „Mannschaft der Stunde“ ist der TSV Brunnthal. Die Schützlinge von Raphael Schwanthaler siegten beim TSV Aiglsbach mit 2:0. Beide Treffer für den Liga-Neuling erzielte Maximilian Brunner (49. und 83.).

Auch der Kirchheimer SC, lange abgeschlagen am Tabellenende, schöpft neue Hoffnung. Dies liegt zum Teil an einem prominenten Neuzugang. Beim 3:3 gegen Eggenfelden erzielte Korbinian Vollmann alle KSC-Treffer. Jetzt schnürte der Ex-Profi erneut einen Doppelpack gegen den TSV Ampfing. Der 28-jährige erzielte das 1:0 (39.) und sorgte für den 2:1-Endstand in der 82. Minute.