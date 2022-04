„Absolut leidenschaftslos“: Eintracht Karlsfeld immer tiefer in der Krise

Quo vadis, TSV Eintracht? Die Karlsfelder (links Florian Jörg Schrattenecker, rechts Michael Dietl) verloren jetzt sogar gegen das Schlusslicht. © HAB

Lange Zeit ist es für den TSV Eintracht Karlsfeld in der laufenden Saison 2021/2022 nur bergauf gegangen, aktuell befindet sich der Landesligist jedoch in einer Krise.

Karlsfeld - Oder haben die Karlsfelder einen langen Zeitraum über ihren Möglichkeiten gespielt? Denn fehlen ein paar Prozent, reicht es aktuell nicht einmal gegen den FC Töging für Punkte. Die 0:1-Niederlage gegen das Tabellenschlusslicht hat Trainer Jochen Jaschke als „schweren Rückfall“ und „absolut leidenschaftslosen Auftritt“ bezeichnet.

Die Karlsfelder mussten gegen Töging auf wichtige Spieler verzichten. Gegen Töging fehlten unter anderem Thomas Ettenberger, Fitim Raqi, Leon Ritter, Pascal Sattelberger und Fabian Schäffer. Dafür rückte die in den vergangenen Wochen häufig von Jaschke und seinem Trainerkollegen Sebastian Stangl gelobte „junge Garde“ in den Mittelpunkt.

Doch in einer Phase, in der wenig gelingt und auch die erfahrenen Spieler untertauchen, tun sich die Talente schwer. „Wir haben aktuell niemanden, der voran geht. Und die jungen Spieler sind doch noch nicht so weit, wie wir sie und sie sich selbst gesehen haben“, sagt Jaschke.

Im Spiel gegen das Schlusslicht aus Töging hatten die Karlsfelder zwar von Beginn an mehr Ballbesitz, doch je näher sie dem gegnerischen Kasten kamen, desto harmloser wurden sie. Töging spielte so, wie eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller spielt: Mit Einsatz, aber ohne die großen spielerischen Akzente. Doch für die Eintracht reicht dies momentan.

In der 17. Minute konnte der junge TSV-Verteidiger Nicolas Frank eine Hereingabe nicht klären, Berat Uzun hatte aus sieben Metern keine Mühe, er brachte die Gästemannschaft mit 1:0 in Führung. Wieder einmal musste die Eintracht einem Rückstand hinterherlaufen.

Die Karlsfelder hatten wenige Minuten später eine gute Möglichkeit durch Dominik Pöhlmann, der Mittelfeldspieler verpasste aber den Ausgleichstreffer – wie auch Florian Schrattenecker kurz vor der Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel bot sich den nur 50 Zuschauern ein ähnliches Bild. Karlsfeld versuchte, sich Chancen zu erspielen, fand aber kein Mittel gegen die gut organisierten Gäste. Und so blieb es bei der achten Niederlage der Eintracht im 30. Punktspiel.

„Am vergangenen Wochenende haben wir trotz langer Unterzahl in Landshut einen Punkt geholt, weil die Jungs großen Einsatz gezeigt haben. Davon war heute nicht viel zu sehen“, ärgerte sich Jaschke nach der Partie.

Dass die Karlsfelder mit ihren Aufgaben wachsen, ist kein Geheimnis. Und auch in der Vergangenheit folgten Einbrüche, wenn Ziele erreicht worden waren. Doch nur ein Sieg aus neun Spielen seit der Winterpause ist zu wenig für eine Mannschaft, die die Hinrunde noch auf Platz zwei beendet hat. „Das darf nicht sein. Aktuell geben wir kein gutes Bild ab“, sagte Jaschke. (Moritz Stalter)

Stenogramm

TSV Eintracht Karlsfeld - FC Töging 0:1 (0:1)

TSV Eintracht Karlsfeld: Dominik Krüger, Ivan Ivanovic, Dominik Pöhlmann, Philip Lorber, Michael Dietl, Lukas Paunert, Nicolas Frank, Dominik Schäffer, Jonas Eicher, Sebastian Schneyer, Florian Jörg Schrattenecker – Peter Wuthe, Simon Huber, Abdul Bangura, Lorenzo Kehl

FC Töging: Lukas Schanzer, Christopher Scott, Hannes Ganghofer, Thomas Breu, Berat Uzun, Philipp Hofmann, Alexander Hofer, Riccardo Savarese, Andreas Bobenstetter, Simon Hefter, Christoph Buchner – Korbinian Leserer, Julian Preis, Daniel Schnell

Zuschauer: 50

Tor: 0:1 (17.) – Berat Uzun.