TSV Eintracht Karlsfeld: „Es wird Zeit für ein Zeichen“

Kubilay Celik greift mit dem TSV Eintracht Karlsfeld den SB Chiemgau Traunstein an. © hab

Der TSV Eintracht Karlsfeld empfängt im Freitagabendspiel der Landesliga Südost den formstarken SB Chiemgau aus Traunstein.

Karlsfeld – Die Landesliga-Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld wollen nach drei Niederlagen ohne eigenen Treffer eine Reaktion zeigen. „Es wird Zeit für ein Zeichen“, sagt Trainer „Jay“ Alkan vor dem Heimspiel am heutigen Freitag (20 Uhr) gegen den SB Chiemgau Traunstein. Die Gäste sind eine der positiven Überraschungen der Saison, während die Karlsfelder ihren Ansprüchen hinterherhinken – und an einer Baustelle arbeiten müssen.

TSV Eintracht Karlsfeld mit leichten Personalsorgen gegen SB

Pascal Sattelberger fehlt wegen eines Stipendiums in den USA lange, Leon Ritter verabschiedete sich in sein Auslandssemester, und Routinier Michael Dietl steht nach Verletzung und Krankheit erst bei zwei Kurzeinsätzen. Es sind die drei Spieler, die in der vergangenen Saison die Zehn-Tore-Marke knackten. „Michi Dietl ist noch nicht bei hundert Prozent“, sagt Trainer Alkan, „für 20 Minuten wird es bei ihm reichen.“

Von Anfang wird Christoph Traub spielen, der Alkan an einen ehemaligen Weltklasse-Stürmer erinnert. „Chris ist torgefährlich und robust – ähnlich wie Christian Vieri.“ Wie der ehemalige Nationalspieler Italiens setzt auch Traub seinen Körper gewinnbringend ein. Sein Schuss mit dem rechten Fuß: „Ein Hammer.“ Eine Kostprobe lieferte Traub am vergangenen Wochenende ab. Sein über die Mauer gezirkelter Freistoß landete zwar am Lattenkreuz, war deshalb aber nicht weniger sehenswert. Der Neuzugang vom Bezirksligisten FC Alte Haide nähert sich seinem ersten Saisontor an.

TSV Eintracht Karlsfeld: „Wir müssen aktiv etwas für die Wende tun“

Einen Treffer hätte die Eintracht bitter nötig nach zuletzt drei Niederlagen mit 0:6 Toren. „Die Art und Weise hat mir vor allem in den letzten zwei Spielen nicht gefallen. Wir dürfen nicht sagen, es wird schon, sondern wir müssen aktiv etwas für die Wende tun“, sagt Alkan. Ein Heimspiel kommt den Karlsfeldern daher gelegen, der Gegner aus Traunstein jedoch eher weniger. Die Gäste sind gut gestartet und eine der positiven Überraschungen der laufenden Saison.

Traunstein belegt nach neun Spieltagen den dritten Platz. Spielertrainer Danijel Majdancevic, lange in der Regionalliga für 1860 Rosenheim aktiv, setzt auf eine stabile Defensive. Das ist dem SBC nicht immer gelungen, der Sturm gehört dafür zu den treffsichersten Offensivformationen der Liga Südost. Auch wegen Senkrechtstarter Julian Höllen. Der Stürmer erzielte die Hälfte der 20 Traunsteiner Saisontore und ist aktuell der beste Torjäger der gesamten Liga.