Landesliga Südost: Sattelberger lässt Karlsfeld jubeln - Schwaig bleibt im Aufstiegrennen

Durchgesetzt: Karlsfeld (blau) bleibt nach dem Erfolg über den Kirchheimer SC im Aufstiegsrennen. Zumindest die Relegation ist noch drin. © Mladen Lackovic/ Imago images

Zum Auftakt des 27. Spieltages in der Landesliga Südost gewann der TSV Eintracht Karlsfeld mit 2:1 gegen den Kirchheimer SC.

München – Für beide war diese Partie richtungsweisend. So wollen die Karlsfelder noch um Platz zwei mitmischen, der zu Aufstiegsspielen in die Bayernliga berechtigt.

Die Kirchheimer kämpfen verzweifelt um den Ligaerhalt und mussten zuletzt einen weiteren herben Rückschlag verkraften: So hat sich Spielertrainer Steven Toy einen Bänderriss im Knöchel zugezogen und fällt damit voraussichtlich sechs Wochen aus. In Karlsfeld ging der KSC nach 35. Minuten durch Benjamin Murga in Führung. Noch vor der Pause erzielte Pascal Sattelberger den Ausgleich für die Eintracht. Nach einer Stunde schnürte er dann noch seinen persönlichen Doppelpack mit einem sehenswerten Freistoß in den Winkel. „Keine Vorwurf an die Mannschaft, sie hat alles gegeben“, meinte KSC-Co-Trainer Fabian Löns, der den verletzten Toy vertrat.

Der SF Schwaig ist die positive Überraschung in der Landesliga. Der Neuling aus dem Landkreis Erding ist sogar im Aufstiegsrennen noch dabei. Das Team von Spielertrainer Benjamin Held feierte jetzt einen beachtlichen 3:2-Auswärtssieg beim SV Bruckmühl, der allerdings wegen großer Personalprobleme etwas schwächelte.

Auf jeden Fall sahen die Zuschauer ein hart umkämpftes Duell. In der 10. Minute gingen die Gastgeber durch Anian Folger in Führung. Nach einer Stunde drehte Schwaig mit einem schnellen Doppelpack die Partie: Lucas Hones und Vincent Sommer bewiesen Treffsicherheit. Hektisch verlief die Schlussphase, denn Folger erzielte in der 81. Minute den Ausgleich für Bruckmühl. Doch dann verwandelte der zuletzt pausierende Raffael Ascher (mit seinem 14. Saisontor) in der 85. Minute den Matchball für die Gäste. Allerdings fühlte sich Bruckmühl benachteiligt, und es gab noch viele hitzige Diskussionen. Schwaig festigte den dritten Tabellenplatz, der Traum vom Durchmarsch von der Bezirksliga bleibt bestehen.

Die restlichen Partien in der Gruppe Südost fielen den schlechten Platzverhältnissen zum Opfer.