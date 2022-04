TSV Eintracht Karlsfeld peilt „60-Punkte-Marke“ an: Start gegen SSV Eggenfelden

Bestens präpariert für eine erfolgreiche Saisonschlussphase wähnen sich die Karlsfelder Kicker in der Landesliga. © HAB

Nach dem souveränen Einzug ins Pokalfinale unter der Woche möchte der TSV Eintracht Karlsfeld auch in der Liga endlich wieder gewinnen.

Samstag, 16 Uhr: Wer keinen Bezug zum SSV Eggenfelden hat, könnte den Aufsteiger locker übersehen. Die Niederbayern spielen unauffällig, punkten allerdings beständig und haben sich im Mittelfeld der Tabelle festgesetzt. Weiter oben steht der TSV Eintracht Karlsfeld. Am heutigen Samstag wollen die Karlsfelder ihre Ergebniskrise in der Landesliga Südost beenden.

Einen ersten Schritt in die anvisierte Richtung hat der TSV im Sparkassenpokal-Halbfinale gegen den SV Sulzemoos gemacht.„Für den Kopf war der 6:0-Sieg beim SVS wichtig nach den vielen Nackenschläge zuletzt. Wir hoffen, dass der Sieg die Trendwende einläutet“, sagte Eintracht-Trainer Sebastian Stangl nach dem Triumph seines Teams beim Kreisligisten.

Daran wollen die lange souverän auftrumpfenden Karlsfelder in der Liga anknüpfen. Stangl: „Es geht darum, die Saison vernünftig abzuschließen. Wir wollen die 60-Punkte-Marke erreichen.“

Um dieses Ziel zu erreichen, muss der Tabellenvierte in den ausstehenden vier Partien durchschnittlich zwei Punkte holen. Das ist weniger, als die Karlsfelder in ihrer starken Hinrunde eingesackt haben, aber doppelt so viel wie in der zweiten Saisonhälfte.

Gut möglich, dass die Eintracht eine Partie wie das 2:1 im ersten Saisonduell mit Eggenfelden in der Rückrunde verlieren würde. Damals hatten Fitim Raqi und Kilian Cuni für eine Zwei-Tore-Führung nach acht Minuten gesorgt. „Der Start war super“, sagte Stangls Trainer-Kollege Jochen Jaschke damals, ehe er ergänzte: „Das danach war eine Katastrophe.“

Karlsfeld zeigte nicht mehr viel, Eggenfelden wurde mutiger, der Anschlusstreffer durch Thomas Wohlmann–stetter (Elfmeter) kam aber zu spät. Die Punkte blieben aber in Karlsfeld. In ihrer aktuellen Situation würden sich die Karlsfelder über einen schmutzigen Sieg freuen.

Die Eintracht aus Karlsfeld ist nicht der einzige Club, der in der laufenden Saison einen Elfmetertreffer von Wohlmannstetter kassiert hat. Der Verteidiger trat sechsmal vom Punkt an – fünfmal drehte er hernach jubelnd ab. Teamintern liegt er mit seinen sieben Treffern knapp hinter Paul Angermeier, der mit neun Toren für Gefahr aus dem Mittelfeld sorgt. Das Duo erzielte übrigens die vergangenen vier Tore ihres Teams, das seit drei Spieltagen ungeschlagen ist: Auf einen 2:1-Sieg gegen Freising folgten Unentschieden in Kirchheim (3:3) und gegen den Tabellenzweiten Unterföhring (1:1).

Die Karlsfelder sind gewarnt, wenn sie am Samstag ihre eineinhalbstündige Auswärtsfahrt antreten, werden. Sie werden sich aber in erster Linie mit der eigenen Leistung beschäftigen. „Wichtig ist, dass die Einstellung passt“, sagt Stangl. Denn wenn der TSV sein Topniveau erreicht, gehört er zu den besten Teams der Liga.

Im Vergleich zum Pokalspiel in Sulzemoos wird es zwei Umstellungen geben. Fabian Schäffer rotiert wegen seiner Rotsperre aus der Partie in Landshut aus dem Team, dafür kehrt Stürmer Michael Dietl zurück. (Moritz Stalter)