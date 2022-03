TSV Eintracht Karlsfeld hadert mit Remis: „Das war alles sehr leblos“

Zu viele Fehler in der Defensive leistet sich derzeit die Karlsfelder Eintracht. In dieser Szene wird Thomas Ettenberger gleich von drei Brunnthalern bedrängt. © HAB

Dreimal hat der TSV Eintracht Karlsfeld gegen den TSV Brunnthal geführt, dreimal ist der Gegner zurück ins Spiel gekommen – oder wurde von den Karlsfeldern zurückgeholt.

Karlsfeld - Denn die Gäste mussten für ihre Tore beim 3:3-Remis nicht wirklich viel tun. „Wir stehen momentan hinten nicht gut“, sagte Jochen Jaschke, der Trainer der Karlsfelder nach dem zweiten 3:3 in Folge. Doch nachdem unter der Woche in Grünwald noch die Enttäuschung überwogen hatte, machte sich nun Ernüchterung breit.

Die Platzverhältnisse im Karlsfelder Stadion waren schwierig. Der Rasen war stumpf, der Ball lief unruhig. Mit diesem Zustand mussten beide Teams zurechtkommen, den in der Tabelle besser platzierten Gastgebern spielte er aber nicht in die Karten. Dennoch sprach nach 13 Spielminuten alles für die Eintracht. Ein Querschläger eines Brunnthaler Verteidigers führte zur Ecke, die die Gäste nicht klären konnten. Michael Dietl stand dort, wo ein Stürmer stehen muss, und köpfte aus kurzer Distanz zur Führung ein.

Danach war es ein ausgeglichenes Spiel ohne große Höhepunkte. Oder wie es Jaschke formulierte: „Wir haben uns dem Gegner angepasst. Das war alles sehr leblos.“ In der 41. Minute dann die große Chance auf das 2:0: Leon Ritter wollte nach einem Steilpass den gegnerischen Torhüter im Eins-gegen-Eins umspielen, legte sich den Ball aber zu weit vor. Mit der knappen Führung ging es in die Halbzeitpause.

Aus der starteten die Gäste besser. Zwei Minuten nach Wiederbeginn erzielte Josef Diller nach einem Konter über die rechte Seite den 1:1-Ausgleich – aus stark abseitsverdächtiger Position. Es begannen die Minuten von Ivan Ivanovic. Zunächst mit einer erfolgreichen Aktion, denn der junge Innenverteidiger staubte nach einem Eckball zum 2:1 ab (56.). Vergessen würde Ivanovic am liebsten die Situation vier Minuten später, als er einen weiten Schlag der Gäste per Kopf über seinen Torhüter Fabian Müske hinweg ins Netz verlängerte. Eigentor, 2:2. Die Führung war wieder dahin.

Immerhin: Auf ihre Standards konnten sich die Karlsfelder an diesem Tag verlassen: Nach einem Freistoß von der linken Seite köpfte Marko Juric ins linke Eck ein (73.). Die Karlsfelder wieder vorne, doch auch die dritte Führung gab dem Tabellenvierten keine Sicherheit. In der Schlussphase folgte der nächste, entscheidende Rückschlag. Nach einem Foul im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. „Ich hätte ihn wahrscheinlich auch gegeben“, sagte Jaschke. Jakob Klaß verwandelte, Müske im Karlsfelder Tor ahnte die Ecke, war aber chancenlos. Zum zweiten Mal in Folge kassierten die Karlsfelder drei Tore in einem Spiel - und wieder reichte es nur zu einem Punkt. „Wir waren heute einfach nicht gut. Auch spielerisch war das zu wenig“, so Jaschke nach der Partie.

Durch das vierte sieglose Spiel nach der Winterpause verlieren die Karlsfelder den Anschluss nach vorne. Drei Punkte aus den Partien gegen Rosenheim, Unterföhring, Grünwald und Brunnthal sind zu wenig, um oben mitzuspielen, zehn Gegentore deutlich zu viel. In der Hinrunde hatte die Eintracht gegen die gleichen Gegner neun Punkte geholt und dabei dreimal zu null gespielt. Sieben geschossene Tore reichten damals, im Frühjahr 2022 sind neun Treffer zu wenig. Sollte die Eintracht nicht schnell ihre Defensivstabilität wieder finden, könnte sie bald ins Mittelfeld abrutschen. (Moritz Stalter)

Stenogramm

TSV Eintracht Karlsfeld - TSV Brunnthal 3:3 (1:0)

TSV Eintracht Karlsfeld: Fabian Müske, Ivan Ivanovic, Dominik Pöhlmann, Fabian Schaeffer, Michael Dietl, Marko Juric, Tim Duchale, Leon Ritter, Thomas Ettenberger, Jonas Eicher, Sebastian Schneyer – Fitim Raqi, Abdul Bangura, Dominik Schäffer, Fabio Palermo

TSV Brunnthal: Maximilian Geisbauer, Markus Degel, Simon Neulinger, Jonas Betzler, Florian Roth, Fabian Porr, Maximilian Kornbichler, Elia Ceschin, Josef Diller, Daniel Richter, Maximilian Brunner – Steffen Klepsch, Dominik Putzke, Anton Deibele, Kim Herterich, Jakob Klaß

Zuschauer: 50

Gelb-Rote Karte: Simon Neulinger (81.)

Tore: 1:0 (13.) – Michael Dietl. 1:1 (47.) – Josef Diller. 2:1 (56.) – Ivan Ivanovic. 2:2 (60.) – Eigentor. 3:2 (73.) – Marko Juric. 3:3 (84.) – Jakob Klaß (Elfmeter).