TSV Eintracht Karlsfeld nach unglücklichem Remis: „Jetzt sind alle niedergeschlagen“

Mit zwei Treffern bewahrte Leon Ritter die Eintracht vor einer Pleite im Auswärtsspiel beim TSV Grünwald. © HAB

Der TSV Eintracht Karlsfeld kassiert in der letzten Minute den Ausgleichstreffer gegen den TSV Grünwald. Vorausgegangen war eine Fehlentscheidung.

Karlsfeld - Der erste Sieg nach der Winterpause war wenige Sekunden entfernt. Noch einmal den Ball klären, konzentriert verteidigen und dann jubeln. Doch es folgte eine Schiedsrichterentscheidung, mit der die Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld nicht einverstanden waren. Der TSV Grünwald hat schnell reagiert und in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Treffer zum 3:3-Endstand erzielt. „Wir sind niedergeschlagen und frustriert“, sagte Trainer Jochen Jaschke nach dem Schlusspfiff.

Die Karlsfelder hatten eine spielstarke Grünwalder Mannschaft erwartet. Das Team aus dem Münchner Süden hatte seine beiden Spiele nach der Winterpause gewonnen und verfügt über namhafte Spieler wie Severin Buchta im Kader. Der 25-Jährige absolvierte 2017 vier Zweitligaspiele für den Karlsruher SC.

TSV Grünwald geht mit Führung in Halbzeit

Doch die Heimelf setzte auf dem holprigen Rasen auf einfache Mittel. „Die Grünwalder haben lang nach vorne gespielt auf ihren langen Stürmer, der hat die Bälle verarbeitetet oder abgelegt“, erklärte Jaschke.

Der großgewachsene Angreifer ist Jordi Woudstra und momentan in Topform. Er erzielte in den beiden Punktspielen im Jahr 2022 vier Tore. Die Führung im Spiel gegen die Eintracht besorgte aber Woudstras agiler Sturmpartner Dimitrios Vourtsis (15.). Wieder ein früher Rückstand für die Eintracht, die aber eine Reaktion zeigte. Dennoch fiel der Ausgleich aus dem Nichts: In der 18. Minute fasste sich Pascal Sattelberger aus der Distanz ein Herz. Grünwalds Keeper Leopold Bayerschmidt ließ abprallen, Leon Ritter staubte ab.

Die Karlsfelder investierten viel. Sie versuchten die erste Linie zu überwinden und dann in die Spitze zu spielen. Das klappte mal mehr, mal weniger gut. Zwingend waren die Gäste allerdings selten. In der 28. Minute führte eine Fehlerkette zum erneuten Rückstand. Marko Juric spielte einen Diagonalball in den Fuß eines Gegenspielers, der dann schnell umschaltete. Innenverteidiger Ivan Ivanovic verlor ohne Absicherung einen Zweikampf und dann stand Woudstra frei vor Eintracht-Keeper Dominik Krüger. Grünwalds formstarker Angreifer ließ sich die Chance nicht nehmen. Beim 1:2 blieb es bis zur Halbzeitpause.

TSV Eintracht Karlsfeld: Letzte Aktion führt zu Gegentor

Aus dieser kamen die Karlsfelder ohne Mittelfeldspieler Dominik Pöhlmann, dafür mit Michael Dietl als hängende Spitze. In der 53. Minute hatte Dietl seinen ersten Einsatz: Der Routinier legte einen langen Ball mit der Brust ab auf Ritter, der sehenswert ins lange Eck vollendete. Danach ging es hin und her, wobei Karlsfeld das bessere Team war. „Beide haben mit offenem Visier gespielt, wir waren aber gefährlich“, sagte Jaschke. Dominik Schäffer hatte eine Topchance auf die erstmalige Führung der Gäste. Zehn Minuten vor Spielende wurde Ritter elfmeterreif gefoult – doch der Schiedsrichter ließ weiter laufen. „Das war ein klares Foul. Wir waren mit dem Schiedsrichter in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht zufrieden“, ärgerte sich Jaschke.

Glück hatten die Karlsfelder, als drei Grünwalder auf einen Verteidiger und Torhüter Krüger liefen. Krüger parierte den ersten Schuss, den Abpraller schossen die Grünwalder am leeren Tor vorbei. Das Spiel ging in die Schlussphase. Und in der 88. Minute deutete plötzlich alles auf einen Sieg der Gäste hin. Tim Duchale zog eine Ecke auf den kurzen Pfosten, Marko Juric lief in den Ball und gab möglicherweise die entscheidende Richtungsänderung. Der Ball schlug jedenfalls im langen Eck ein.

Karlsfeld erstmals vorne und nur noch wenig Zeit auf der Uhr. In der Nachspielzeit landete ein Karlsfelder Klärungsversuch im Aus, weil ein Grünwalder entscheidend am Ball war. Statt Einwurf für die Gäste entschied der Schiedsrichter auf Ballbesitz Grünwald. Das Heimteam brachte den Ball schnell ins Spiel, Karlsfeld konnte nicht klären aus dem Getümmel erzielte Vourtsis den 3:3-Endstand (90.+1). Danach trauerten die Gäste den zwei Punkten nach. „Wir investieren viel, spielen vor allem in der zweiten Halbzeit richtig gut, aber unter dem Strich kommt zu wenig dabei raus. Jetzt sind alle niedergeschlagen“, sagte Jaschke nach der Partie. (Moritz Stalter)