Jetzendorf muss Remis gegen Kaufering akzeptieren – „Weiterer Punkt gegen Abstieg“

Vor allem in der ersten Halbzeit war Jetzendorfs Trainer Stefan Kellner mitunter unzufrieden. © Hab

Vor der gestrigen Partie wären die Landesliga-Kicker des TSV Jetzendorf über nur einen Punkt gegen den strauchelnden VfL Kaufering enttäuscht gewesen.

Jetzendorf – Aufgrund der wilden ersten Hälfte akzeptierten sie das torlose Remis – trotz großer Überlegenheit nach dem Seitenwechsel. Mit Selbstvertrauen können die Gäste nicht angereist sein. Kaufering hatte fünf Partien in Serie verloren und dabei 22 Gegentore kassiert. Trainerwechsel inklusive. Doch Sebastian Bonfert muss an den richtigen Schrauben gedreht haben. Sein Team versteckte sich in Jetzendorf nicht. Der TSV war zwar optisch überlegen, musste aber höllisch aufpassen.

Denn die Kauferinger waren vor allem über die außen und bei Kontern gefährlich. Gerade Spielmacher Manuel Detmar stellte die Jetzendorfer vor Probleme. Doch einen Treffer erzielten die Gäste im zunächst offenen Schlagabtausch nicht – trotz sehr guter Möglichkeiten. Auch die Jetzendorfer Offensive hatte Topszenen, die zum Teil hochkarätigen Möglichkeiten blieben jedoch ungenutzt. Zum Ende der ersten Hälfte steigerten sich die Jetzendorfer in der Defensive. „Wir hatten mehr Kontrolle“, berichtete TSV-Trainer Stefan Kellner.

Stoppt Stefan Stöckl! In dieser Szene wählt der Kauferinger Verteidiger eine rustikalere Variante. Fotos: hab (2) © Hab

„Beste Halbzeit seit Langem“: Jetzendorf zeigt anderes Gesicht nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel war seine Mannschaft dann klar überlegen. „Es war auf jeden Fall unsere beste Halbzeit seit Langem“, sagte Kellner. Während die Konter der Gäste verpufften, erspielten sich die Jetzendorfer weitere Topchancen. Doch weder Dominic Reisner noch Max Kreitmair brachten den Ball im Tor der Gäste unter. Der Führungstreffer wäre mittlerweile verdient gewesen, er fiel aber nicht.

Kellner musste in dieser Phase an das Spiel gegen Gilching denken, als seine Mannschaft beim gleichen Spielstand zu gierig geworden war und sich dann auskontern ließ. So weit sollte es nicht noch einmal kommen. „Wir haben dann probiert, hinten sauber zu bleiben“, so Kellner.

Sein Team bestand die Reifeprüfung. Mit dem torlosen Remis konnte Kellner leben: „Es war ein weiterer Punkt gegen den Abstieg. Und aufgrund der ersten Halbzeit geht der auch in Ordnung.“ (Moritz Stalter)

TSV Jetzendorf - VfL Kaufering 0:0 (0:0)

TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Marius Fiederer, Benedict Geuenich, Maximilian Kreitmair, Stefan Stöckl, Dominic Reisner, Wlad Beiz, Frederic Rist, Wojciech Fassl, David Raabe, Dustin Kothmair – Stefan Nefzger, Felix Heckmeier

Zuschauer: 235