Krisenduell zwischen TSV Gilching-Adelsried und TSV Jetzendorf - Oberhauser zurück

„Wir kommen da aber gemeinsam wieder raus“

von Moritz Stalter schließen

Der TSV Jetzendorf ist in der laufenden Landesliga-Saison maximal drei Spiele in Folge sieglos geblieben. Soll das so bleiben, muss am morgigen Sonntag beim TSV Gilching-Argelsried ein Dreier her.

„Wir versuchen, wieder in die Erfolgsspur zurückzukommen“, sagt Jetzendorfs Spielertrainer Alexander Schäffler. Der Aufsteiger von der Dachauer Landkreisgrenze hat letztmals vor einem Monat gewonnen: Am zehnten Spieltag gab es einen 2:1-Auswärtssieg in Mering. Es folgten die 0:1-Heimpleite gegen Memmingen, das 3:3 beim VfB Neuburg und am vergangenen Wochenende das 1:2 im eigenen Stadion gegen Garmisch-Partenkirchen. Gerade die Heimauftritte waren eher schwach. „Der eine oder andere hat im Moment einen Durchhänger. Es war klar, dass es Rückschläge geben wird, das wussten wir vor der Saison. Wir kommen da aber gemeinsam wieder raus“, so Schäffler. Was möglich ist, zeigten die beiden vergangenen Auswärtsauftritte in Neuburg und Mering, die punktgleich auf den Plätzen zwei und drei stehen.

„Wir haben das Glück, dass wir zwei sehr gute Torhüter haben“

Jetzendorfs Gegner Gilching punktete zuletzt am vergangenen Donnerstag – ebenfalls in Neuburg. In dem vorgezogenen Rückrundenspiel trennten sich beide Teams 1:1. Ein Achtungserfolg für den aktuellen Tabellenelften, der seit sechs Spielen und damit doppelt so lang wie die Jetzendorfer auf einen Sieg wartet. „Die Gilchinger sind, was die Ergebnisse betrifft, nicht gut drauf – ähnlich wie wir“, weiß Schäffler. Der Spielertrainer bezeichnet die Partie gegen den direkten Konkurrenten, der mit vier Punkten Vorsprung auf die Jetzendorfer in die Partie geht und auch bei der Torbilanz (16:21 Tore) gegenüber den Grün-Weißen (16:23) leicht die Nase vorne hat, als „sehr wichtig.“ Schäffler muss gegen Gilching auf seinen Stammtorhüter Dennis Pöllner verzichten; Jeremy Manhard wird ihn ersetzen und so zu seinem dritten Saisoneinsatz kommen. „Wir haben das Glück, dass wir zwei sehr gute Torhüter haben“, sagt Schäffler. Simon Oberhauser und Ludwig Dietrich kehren in den Kader zurück. Hinter dem Einsatz von Martin Schröder und Stefan Kellner steht jeweils ein dickes Fragezeichen; beide sind angeschlagen. „Wir sind personell breit aufgestellt und werden versuchen, Punkte aus Gilching mitzunehmen – wenn möglich, drei Punkte“, so Schäffler.