TSV Jetzendorf empfängt Unterhachings „Wilde Kerle“

Die sind stark, aber wenn wir dagegenhalten, können wir in Gilching was reißen: Jetzendorfs Spielertrainer Alexander Schäffler schwört seine Jungs ein. © habschied

Der TSV Jetzendorf bittet im Freitagabendspiel der Landesliga Südwest die Reserve der SpVgg Unterhaching zum Tanz. Anpfiff ist um 19.00 Uhr.

Jetzendorf – Weil der SC Ichenhausen seine Mannschaft vor Saisonbeginn zurückgezogen hat, hätte Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf jetzt eigentlich ein spielfreies Wochenende. Doch dann rückte die SpVgg Unterhaching II in die Liga nach, spielt dort allerdings außer Konkurrenz mit. Am heutigen Freitag (19 Uhr) ist die Hachinger Reserve beim TSV Jetzendorf zu Gast.

TSV Jetzendorf freut sich auf Partie mit Haching-Reserve: „Das ist ein junger, technisch starker Gegner.“

Die Grün-Weißen freuen sich auf das Duell, aber nicht uneingeschränkt, wie Spielertrainer Alexander Schäffler betont: „Das ist ein junger, technisch starker Gegner. Aber wenn unser Kader so aussieht wie aktuell, wäre ein spielfreies Wochenende besser gewesen.“

Schäffler selbst ist einer der verletzten TSV-Akteure. „Am Dienstag im Training waren wir neun Feldspieler. Elf Leute haben gefehlt“, so der Spielertrainer. Für das Duell mit den Hachingern ist keine Besserung in Sicht. Aufsteiger Jetzendorf wird mit einem anderen Gesicht auflaufen als in den vergangenen Spielen. Dominic Reisner (sieben Saisontore) wird ebenso geschont wie Maximilian Kreitmair (vier Tore), der in der internen Trefferliste auf Rang zwei folgt. Spieler wie Marc Peuker und Sebastian Pohlmann, für die Spielpraxis wichtig gewesen wäre, sind verhindert.

TSV Jetzendorf: „In Bestbesetzung hätten wir rotiert. So ist es alles andere als optimal“

„In Bestbesetzung hätten wir rotiert. So ist es alles andere als optimal“, sagt Schäffler. Eine Spielabsage stand dennoch zu keinem Zeitpunkt im Raum: „Ich bin kein Fan von Absagen. Und es gibt die drei, vier Jungs, für die das Duell eine sehr wertvolle Erfahrung sein kann.“ Auch für Dominik Liebl nach langer Verletzung und CoSpielertrainer Markus Pöllner, der ebenfalls pausieren musste, könnte es eine Trainingseinheit auf Wettkampfniveau werden – gegen eine hochveranlagte Mannschaft.

Was der Unterbau der Profis von Trainer Sandro Wagner so draufhat, hat der TSV Weißenburg erfahren. Die Hachinger gewannen 6:0 mit einer Startelf, in der sechs Spieler noch nicht volljährig waren. Sie stehen zwar offiziell bei null Punkten, würden ihre Spiele aber gewertet werden, wären es 18 Zähler – und damit Tabellenplatz vier. Die Jetzendorfer belegen mit zwölf Punkten Platz zehn, sind zweitbester Aufsteiger. In Weißenburg haben sie „nur“ 2:2 gespielt.