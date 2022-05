„Lasst es doch gut sein“: AEG Dachau kassiert 26-Tore-Klatsche in Weichs

Von: Rolf Gercke

Alen Muminovic traf zehnmal gegen den SV Weichs. © Lewin Weinberger

Das hat es so auch noch nicht gegeben. AEG Dachau kassiert eine historische Klatsche in Weichs. Die Erklärung des Absteigers wirft Fragen auf.

Dachau - Jeder blamiert sich so gut er kann: Die mit einer Rumpftruppe von nur neun Spielern angetretenen Kicker des Fix-Absteigers AEG Dachau haben beim Tabellenzweiten SV Weichs vor 80 teils irritierten, teils amüsierten und teils völlig verärgerten Zuschauern eine 0:26-Schlappe kassiert. Das Scheibenschießen gewann Alen Muminovic (10 Tore) vor Haris Omic (4), Ibrahim Imamovic (3), Husein Kovacevic (3) und Philip Heiß (2). Je einmal trafen Lukas Schlotterbeck, Tobias Knechtel und Maximilian Sedlmaier ins Schwarze.

„Man kann durchaus sagen, dass die AEG im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles gegeben hat“, erzählte SVW-Sprecher Stefan Langer nach dem Schützenfest. „Zwei Mann weniger, einige wichtige Spieler nicht dabei – da kann so etwas schon mal passieren.“

AEG-Sprecher Georgios Andreadis liefert eine weitere, detailliertere Erklärung für das Debakel gleich hinterher: „Wir haben schon zweimal ein Spiel abgesagt. Ein drittes Mal wäre laut Regularium mit der Degradierung in die C-Klasse geahndet worden. So haben wir in den sauren Apfel gebissen und sind trotz der vielen erkrankten und verletzten Spieler angetreten. Die Jungs haben gekämpft, aber irgendwann ist Schluss mit lustig. Wir haben den Weichsern zugerufen: ,Lasst es doch gut sein‘, aber die waren super drauf und haben einfach weiter gemacht.“

Was viele nicht verstanden haben: Die um den Aufstieg in der C-Klasse kickenden Reservisten der AEG Dachau haben unmittelbar vor dem Kreisklassenspiel ihrer Ersten in voller Mannschaftsstärke einen 3:1-Sieg beim SV Weichs II eingefahren und so die Basis für den Aufstieg gelegt...

Gebracht hat den Weichsern der Kantersieg letztendlich nichts, denn wenige Kilometer entfernt holten die 65-Reservisten zur gleichen Stunde die letzten noch benötigten Punkte und feierten so den Aufstieg in die Kreisliga 1 München.

Jaaaaaaaaaa!!! Die Zweite des TSV 1865 Dachau hat sich vorzeitig den Titelgewinn in der Kreisklasse gesichert und so den Direktaufstieg in die Kreisliga geschafft. FOTO: hab © hab

Nichts anbrennen ließen die Reservekicker des TSV 1865 Dachau im Auswärtsspiel beim Tabellenfünften TSV Schwabhausen, durch den klaren 5:0-Auswärtssieg haben die Cracks von Trainer Christian Doll am vorletzten Spieltag der Saison 2021/2022 den Titelgewinn und den damit verbundenen Direktaufstieg in die Kreisliga perfekt gemacht. In Schwabhausen knackten die TSV-II-Fußballer sogar die 100-Tore-Marke, eine Seltenheit in einer 14er-Liga mit nur 26 Spielen. Absolutes Highlight der Partie war der Treffer von 65-Legende Niclas Seibt zum 5:0-Endstand in der Nachspielzeit einer ziemlich einseitigen Partie. ge