Pipinsried empfängt Lieblingsgegner Burghausen

Von Bruno Haelke

Der FC Pipinsried bestreitet sein letztes Heimspiel seiner zunächst letzten Regionalliga-Saison. Gegner ist Wacker Burghausen, eine Mannschaft, die dem FCP liegt.

Pipinsried – Zum letzten Heimspiel in der Regionalliga-Saison 2022/23 empfängt der FC Pipinsried am heutigen Samstag um 14 Uhr in der heimischen Hazrolli Arena den SV Wacker Burghausen. Der bereits seit Wochen als Absteiger feststehende Dorfclub wird dabei seinen Gründer und langjährigen Vorsitzenden Konny Höss zum Ehrenpräsidenten ernennen.

Mit Wacker Burghausen kommt noch einmal ein klangvoller Name ins Ilmtal, danach ist dann mit den großen Namen Schluss im Dachauer Hinterland. Deshalb möchte die Mannschaft von Spielertrainer Herbert Paul nochmals alles in die Waagschale werfen, um im letzten Heimspiel einen Dreier zu erzielen. Es könnte sich der Kreis schließen, denn den letzten Sieg in dieser Saison holten die Pipinsrieder im vergangenen Oktober in Burghausen.

Allerdings stand damals in der Wacker-Arena eine gänzliche andere Pipinsrieder Mannschaft auf dem Feld. Im Hier und Jetzt plagen sich die Ilmtaler seit geraumer Zeit mit Verletzungssorgen herum. Hinzu kommt, dass sich Belmin Idrizovic und Faton Dzemailji im letzten Match beim SV Heimstetten (3:3) die fünfte bzw. die zehnte (Dzemailji) Gelbe Karte abgeholt haben und nicht zur Verfügung stehen.

Am kommenden Mittwoch gegen den FC Bayern München II sind die beiden wieder im Kader. Das Spiel gegen die Bayern wurde vorverlegt. Es findet im Grünwalder Stadion statt.

Dem FC Pipinsried fehlen derzeit mit den verletzten Innenverteidigern Simon Rauscheder (Wadenbeinbruch) und Fabian Willibald (Muskelfaserriss), Verteidiger Tim Greifenegger (Muskelfaseriss), Mittelfeldspieler Daniel Jelisic (Syndesmosebandriss), Stürmer Marvin Jike (Flüssigkeit im Knie) und Ersatztorwart Junis Amdouni (Knieprobleme) sechs Spieler im Kader. Entsprechend wird sich das Team gegen Burghausen praktisch von alleine aufstellen.

Nachdem in der Winterpause nichts mehr in Sachen Kadererweiterung von den damaligen Verantwortlichen Tarik Sarisakal (ehemaliger Sportlicher Leiter) und Roland Küspert (Geschäftsführer der FC Pipinsried Fußball GmbH) unternommen wurde, war der sportliche Untergang programmiert. Nur gut, dass Spielertrainer Herbert Paul nach seiner Zerrung der Mannschaft wieder zur Verfügung steht.

Dass die Moral in der Mannschaft noch intakt ist, zeigte das 3:3-Unentschieden am vergangenen Wochenende beim SV Heimstetten. Nach einem 0:3-Rückstand kam der FCP noch zum nicht unverdienten Ausgleich.

Der SV Wacker Burghausen scheint für den FC Pipinsried so eine Art Lieblingsgegner zu sein. Die letzten drei Spiele konnte der FCP gegen das Team von Wacker-Coach Hannes Sigurdsson jedenfalls für sich entscheiden.

Vor dem Spiel werden die Spieler verabschiedet, die den Verein verlassen, auch Premium-Sponsor Burim Hazrolli wird nach seinem Engagement in Pipinsried verabschiedet. In der Halbzeitpause wird der Gründer des Vereins und langjährige Präsident des FC Pipinsried Konny Höß mit einer kleinen Zeremonie zum Ehrenvorsitzenden ernannt.