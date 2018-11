Live-Ticker: ASV-Coach Zepeda möchte Punkte mit Muriqi nicht teilen

Moosinning kommt nach Dachau

von Moritz Stalter

Nach zwei sieglosen Spielen möchte der ASV Dachau mit Trainer Steven Zepeda wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Zu Gast ist am Samstag der FC Moosinning.

Dachau - Neun Punkte können die Fußball-Landesligisten vor der Winterpause maximal noch einfahren. Der ASV Dachau strebt am heutigen Samstag im Heimspiel gegen den FC Moosinning drei weitere an. „Wir wollten so schnell wie möglich die 30-Punkte-Marke knacken. Das haben wir in letzten Wochen trotz guter Auftritte nach hinten verschoben. Gegen Moosinning wollen wir das kurzfristige Ziel erreichen“, sagt ASV-Trainer Steven Zepeda. Aktuell steht der ASV bei 27 Punkten, der Gegner hat nur etwas mehr als die Hälfte davon geholt.

„Meiner Meinung nach sind die Moosinninger aber besser, als es ihr Tabellenplatz und ihre Punkteausbeute ausdrückt“, sagt Zepeda über den Aufsteiger, der im Moment mit 15 Punkten auf dem 15. Platz, dem besten Relegationsplatz steht. Der FCM hat seine letzten sechs Ligaspiele allesamt verloren, dennoch warnt Dachaus Trainer vor dem Gegner. „Sie haben gegen Deisenhofen, Hallbergmoos und Freising, also drei dicke Brocken, gespielt und jeweils nur mit 0:1 verloren“, so der Trainer der Stadtwälder, der die Moosinninger aus seiner Zeit als Schwabing-Trainer noch aus der Bezirksliga kennt und dessen Stärken zu schätzen weiß.

„Taktisch haben sie mir schon immer gut gefallen. Mit Nils Ehret aus Ismaning und Christos Ketikidis von Türkgücü-Ataspor haben sie enorme Qualität dazubekommen.“ Für die Dachauer bedeutet dies, dass sie die Aufgabe konzentriert angehen müssen. Gegenüber dem 1:1-Remis in Hallbergmoos am vergangenen Wochenende muss Zepeda sein Team umbauen. Für Milos Kobilarov, der beim VfB die rote Karte sah und nun fehlen wird, könnte Thomas Rieger auflaufen. „Thomas hat in dieser Woche sehr gut trainiert und sich für den Platz im zentralen Mittelfeld angeboten. Auch Korbinian Beck ist wieder eine Option für die Startelf“, sagt Zepeda.

Fraglich sind Trainer-Bruder Kevin, der in der vergangenen Trainingswoche ebenso wie die Dworsky-Brüder Jonas und David passen musste. Keine Chance auf einen Einsatz besteht bei Benjamin Hofmann. Er wird aufgrund einer Schulung fehlen. „Wir werden ein bißchen durchwürfeln“, sagt Zepeda, der sich auf die Partie freut. „Ich kenne Moosinnings Trainer Xhevat Muriqi schon lange und schätze ihn als sehr angenehmen Kollegen.“ Die Punkte will er sich mit Muriqi aber nicht teilen. „Es ist unser vorletztes Heimspiel in diesem Kalenderjahr. Das wollen wir natürlich gewinnen“, so der Trainer der Stadtwälder.

Setzt sich der Trend der Dachauer aus den vergangenen Wochen fort, stehen die Chancen auf einen Sieg sehr gut, denn: Auf die letzten vier Remis der Dachauer folgte im nächsten Spiel jeweils ein Sieg. Nach dem 1:1 am vergangenen Spieltag in Hallbergmoos müsste nun also wieder ein Sieg an der Reihe sein. „Wir werden natürlich alles versuchen, um die Punkte in Dachau zu behalten“, sagt Zepeda.

stm