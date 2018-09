Live-Ticker: ASV Dachau macht sich auf Offensivpower gefasst

Landesliga Südost

von Moritz Stalter schließen

Der ASV Dachau empfängt am heutigen Samstag um 15 Uhr die SpVgg Landshut, ein Team mit viel Qualität in der Offensive. Bei den Dachauern wird sich zeigen, ob sich eine Woche ohne Doppelbelastung bereits positiv auswirkt.

In den vergangenen Wochen spielte der ASV immer am Wochenende in der Landesliga und unter der Woche – entweder in der Liga oder im Pokal. Auch am vergangenen Dienstag wären die Stadtwälder im Einsatz gewesen, sie kamen aber dem Wunsch der Karlsfelder Eintracht nach, die Sparkassencup-Partie in den Oktober zu verlegen. „Ich hatte überhaupt kein Problem damit, die achte englische Woche in Folge auszulassen“, scherzt ASV-Trainer Steven Zepeda.

Anstatt dessen trainierte er mit seiner Mannschaft intensiv. „Zwei Trainingseinheiten in einer Woche gab es lange nicht mehr“, so Zepeda. Er richtete den Fokus im den beiden Einheiten auf Dinge, die ihm in den vergangenen Wochen nicht gefallen haben und, die im Spiel gegen Landshut gefragt sein werden. „Am Dienstag im Training haben wir an den Grundlagen in der Defensive und Offensive gearbeitet. Wir haben viele Eins-gegen-eins-Übungen gemacht, auch im Hinblick auf das kommende Spiel. Landshut ist jung, hungrig und und hat vor allem vorne unheimlich viel Qualität“, berichtet der Dachauer Trainer.

„Ich habe mir die Innen- und Außenverteidiger geschnappt. Die Stürmer waren die Sparringspartner und haben auch davon profitiert. Im Training hat es ganz gut ausgesehen. Ob es was gebracht hat, wird aber erst das Spiel zeigen“, so Zepeda weiter.

Insbesondere in den Duellen mit Christian Brandl und Tobias Steer. Der 20-jährige Steer lief in der vergangenen Saison einmal in der Regionalliga für 1860 München auf, dazu kamen 14 Einsätze für das Bayernliga-Team der Löwen. Brandl garantiert seinen Vereinen Tore am Fließband. In dieser Saison ist der Angreifer mal wieder im zweistelligen Bereich (zehn Tore) unterwegs, obwohl er erst siebenmal aufgelaufen ist. Viermal hat der 31-Jährige in einer Landesliga-Spielzeit die 20-Tore-Marke geknackt, 2012/2013 traf er für den TSV Schierling in der Landesliga Mitte sogar 30 Mal.

„Mit Brandl haben sie vorne eine Granate. Wie gut sie besetzt sind, hat man am vergangenen Wochenende gesehen. Da haben sie sich den Luxus erlaubt, ihn gegen Moosinning zunächst draußen zu lassen“, sagte Zepeda. Als Brandl in der 72. Minute eingewechselt wurde, stand es 1:0 für die „Spiele“. Am Ende hieß es 4:0, weil er in der restlichen Spielzeit zwei Tore und ein Assist beisteuerte. „Dazu kommen bei Landshut auch noch Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Christoph Maier etwa. Der hat in der vergangenen Saison in der Bayernliga-A-Jugend 17 Tore und in der laufenden Landesligasaison sechs Tore geschossen. Das ist schon eine Ansage“, so Zepeda.

Trainiert wird die SpVgg Landshut seit Saisonbeginn vom erst 27-jährigen Peter Gaydarov. Der hat in seiner aktiven Karriere nicht höher als auf Bezirksliga-Niveau gespielt, als Trainer führte er aber vor der vergangenen Spielzeit den TV Aiglsbach in die Landesliga. Mit dem TVA stieg er zwar direkt wieder ab, die Landshuter waren aber von den Qualitäten des A-Lizenz-Inhabers überzeugt.

ASV-Trainer Steven Zepeda ist zwar vier Jahre älter als sein Gegenüber, aber auch er gehört zur Garde der jungen Trainer. Das heutige Duell stuft er als wichtiges Spiel für beide Seiten ein. An einen Sieg glaubt er, wenn sich seine Defensive, mit erst sechs Gegentoren (wie Wasserburg) die beste der Liga, wieder steigert. „Die Tendenz in den letzten Wochen hat mir aber nicht gefallen. Das habe ich auch angesprochen. Wenn wir gegen Landshut gewinnen wollen, müssen wir wieder konzentrierter verteidigen“, so Zepeda. „Es wird bestimmt ein interessantes Spiel. Sie müssen gewinnen, wenn sie vorne dranbleiben wollen. Und wir wollen gewinnen“, so der ASV-Trainer.