Live-Ticker: ASV Dachau mit Rumpfelf zum Schlüsselspiel nach Erlbach

Zepeda: „Es macht nicht viel Spaß, gegen Erlbach zu spielen“

von Moritz Stalter schließen

Der Fußball-Landesligist ASV Dachau empfängt am heutigen Samstag um 15 Uhr den SV Erlbach, er will durch einen Sieg in der Tabelle am momentan punktgleichen Gegner vorbeiziehen.

Die Voraussetzungen könnten aus Sicht der Dachauer aber besser sein. Nach dem fünften Spieltag hatten die Stadtwälder noch fünf Zähler hinter dem SVE gelegen. Da die Erlbacher danach in den Partien beim VfB Hallbergmoos (2:2) und gegen den FC Moosinning (0:1) aber nur einen Punkt geholt haben und der ASV erst gegen den Tabellenführer TSV Wasserburg (2:0) und danach gegen den Tabellenzweiten Eintracht Karlsfeld (4:0) einen Dreier einfahren konnte, gehen beide Mannschaften punktgleich in das direkte Duell.

Der Trend spricht also klar für den ASV Dachau. Nicht, wenn es nach Steven Zepeda, dem Trainer der Dachauer geht. „Ich sehe Erlbachs Trend positiv – trotz der beiden jüngsten Ergebnisse. Ich habe sie in Moosinning gesehen, da haben sie gut gespielt und kurz vor Schluss den Gegentreffer kassiert. Das Spiel hätte auch auf ihre Seite kippen können“, sagt Zepeda. „Die Erlbacher sind sehr robust und spielen in einem 3-4-3-System, in dem sie gut verschieben. Es macht nicht viel Spaß, gegen sie zu spielen“, so der ASV-Coach.

Für seine Mannschaft bedeutet dies, dass sie von Beginn an kompromisslos dagegen halten muss. Ohne Rücksicht auf Verluste sollten die Dachauer aber nicht in die Zweikämpfe gehen, denn weitere Ausfälle kann der ASV Dachau kaum noch verkraften.

„Uns fehlen am Wochenende viele Spieler“, sagt Zepeda und gibt einen Einblick in die Ausfallliste: „Sebastian Mack hat sich die Bänder gerissen, Michael Kornprobst hat Wadenprobleme und Benjamin Hofmann ist im Urlaub. Dazu kommen Michael Schwindl, Leon Schleich, Michele la Cioppa und Spieler, die sich nach Verletzungen im Aufbautraining sind – das sind nicht die besten Voraussetzungen.“

Die positiven Nachrichten sind im gegenüber der Liste der Ausfälle überschaubar, mit Dennis Bergmann und Marcel Berger stehen aber zwei Spieler vor einer Rückkehr in den Kader. Zepeda will sich nicht beklagen. „Wir sind nicht die einzige Mannschaft, die mit Ausfällen leben muss“, sagt der Trainer.

Und doch gibt es etwas, was ihn stört. „Wir sind in den vergangenen Wochen durch die Ligaspiele unter der Woche und durch den Pokal im Dauereinsatz – und das in der Urlaubszeit. Wir können nicht so trainieren, wie ich es mir vorstelle. Das nervt schon etwas“, sagt Zepeda. Die Option, ein Aus im Pokal durch eine schlechte Leistung zu provozieren, sei freilich kein Thema.

In den vergangenen zwei Ligaspielen wirkte sich die Doppelbelastung nicht negativ auf die Leistung aus. Nach der Torflaute an den ersten fünf Spieltagen (nur ein Tor) scheint mit sechs Toren in den Partien gegen Wasserburg und Karlsfeld der Knoten geplatzt zu sein. Und hinten stehen die Dachauer ohnehin seit Saisonbeginn sicher. Mit nur vier Gegentoren stellt der ASV zusammen mit Wasserburg die beste Defensive der Liga. Spielen die Stadtwälder auch gegen Erlbach zu null, steigen die Chancen auf die angestrebten drei Punkte deutlich.

