Live-Ticker: Bergkirchen und ASV-Reserve kämpfen um Kreisliga

Relegation

von Rolf Gercke schließen

Dachau/Niederroth – Der TSV Bergkirchen erreichte vor 300 Zuschauern ein 1:1-Unentschieden beim ASV Dachau II.

Mehr als 300 Zuschauer erlebten am Dachauer Stadtwald ein spannendes, technisch hochwertiges und von beiden Teams engagiert geführtes Relegationsspiel. „Riesenkompliment an meine Jungs, was die in letzter Zeit abrufen – das ist einfach sensationell“, meinte der Bergkirchner Spielertrainer Marco Bläser nach dem „verdienten Unentschieden“ bei einer „spielerisch enorm starken ASV-Truppe.“

Nicht ganz zufrieden war ASV-Coach Harry Halter: „Wir wollten den Schwung der letzten Wochen auch in dieses Spiel mitnehmen, doch leider hat man meiner Mannschaft gerade in den ersten 25 Minuten die Nervosität doch deutlich angemerkt. Wir haben durch leichtfertige Aktionen den Bergkirchnern erstmal in die Karten gespielt. Danach bekamen wir das Spiel immer besser in den Griff und konnten uns zahlreiche Chancen gegen die kompakt stehende Abwehr erspielen, leider ohne Erfolg.“

Bläser war erstaunt, wie gut seine Mannschaft die frühe Auswechslung von Johannes Otti weggesteckt hat: „Otti musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung schon nach einer Viertelstunde raus, er ist mit einem Dachauer Spieler im Strafraum zusammengerumpelt. Die Jungs haben danach noch mehr Gas gegeben, was mich wirklich sehr gefreut hat.“

Auch Halter lobte die Einstellung seiner Mannen in einer entscheidenden Phase der Begegnung: „Wir gerieten durch einen fehlgeschlagenen Klärungsversuch vor die Füße des Gegners in Rückstand. Die Mannschaft hat sich dadurch aber nicht aus der Fassung bringen lassen, fuhr noch vehementer eine Angriffswelle nach der anderen und konnte sich nur sechs Minuten später mit dem Ausgleichstreffer für dieses Engagement belohnen.“

Da in der Relegation auf Kreisebene die Europapokalregeln angewandt werden, genügt den gastgebenden Bergkirchnern im Rückspiel am morgigen Sonntag, 14.30 Uhr, im TSV-Stadion ein torloses Remis zum Aufstieg. Endet die Partie 1:1, gibt es eine Verlängerung und gegebenenfalls ein Elfmeterschießen.

ASV Dachau II - TSV Bergkirchen 1:1 (0:0)

ASV Dachau II:Thomas Bader, Martin Kreitmair, Benedikt Kirner, Moritz Linke, Julian Böhm, Josef Ruf, Sebastian Walz, Murat Aydin, Felix Obeser, Patrick Berke, Johannes Müller – Benedikt Rabl

TSV Bergkirchen:Sebastian Weishäupl, Maximilian Märkl, Florian Mayr, Thomas Glas, Christian Mayr, Florian Brummer, Johannes Otti, Korbinian Kothny, Martin Hainzinger, Flemming Bugert, Marco Bläser – Michael Schlemmer, Michael Brummer, Patrick Sturm

Tore:0:1 (65.) – Michael Schlemmer. 1:1 (71.) – Felix Obeser.