Live-Ticker: TSV Jetzendorf will die Tabellenführung verteidigen 

Bis zur Winterpause in Personalnot

von Moritz Stalter schließen

„Sportlich könnte es nicht besser laufen“, sagt Jetzendorfs Trainer Alexander Schäffler, denn: der TSV geht am Samstag als Tabellenführer in das erste Rückrundenspiel beim TSV Rohrbach.

Übungsleiter Schäfflers Satz klingt aber nach einer Einschränkung – und die gibt es. „Die nächsten fünf Wochen bis zur Winterpause werden hart. Wir sind personell gebeutelt, am Dienstag waren nur acht Leute im Training“, so Schäffler.

Beim 1:0-Auswärtssieg in Erding am vergangenen Wochenende hatten die Jetzendorfer nur drei Auswechselspieler auf der Bank. „Nun fehlt auch noch Simon Oberhauser. Wir werden auf jeden Fall mit Spielern der zweiten Mannschaft auffüllen“, sagt Schäffler. „Es heißt für uns, von Woche zu Woche zu schauen. Wir sind froh, wenn wir gut in die Winterpause kommen.“

Auch wenn die Jetzendorfer die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung auf den Kirchheimer SC anführen und ihre gute Ausgangsposition verlieren können, verspürt der Trainer keinen Druck. „Wir gehen nicht in die Rückrunde und sagen, dass wir aufsteigen müssen. Aber klar ist auch, dass wir so lange wie möglich da oben bleiben wollen.“

Mit Rohrbach wartet nun ein Gegner auf die Grün-Weißen, gegen den die Duelle meist eng und hart umkämpft waren. Die Jetzendorfer haben seit ihrem Aufstieg in die Bezirksliga im Jahr 2008 von 19 Ligaspielen zehn gewonnen und nur eins verloren (dazu acht Unentschieden), „das Spiel in Rohrbach ist meiner Meinung nach aber jedes Jahr eines der schwierigsten in der Saison“, sagt Schäffler. Die Bilanz zeigt, dass er mit dieser Einschätzung richtig liegt: Die Jetzendorfer ist seit sieben Auswärtsspielen in Rohrbach sieglos, sechs Partien endeten remis, dazu gab es eine 0:2-Niederlage in der Saison 2016/17.

„Es ist ein Derby und geht deshalb immer heiß her. Das wird auch dieses Mal wieder so sein“, so der TSV-Trainer. Angst hat er nicht. „Wir kommen mit Selbstvertrauen. Wenn wir defensiv so gut stehen wie zuletzt und mit Leidenschaft ins Spiel gehen, können wir gewinnen. Das ist unser Ziel“, sagt Schäffler. Es wäre der erste Auswärtssieg in Rohrbach seit dem 3:1 im April 2010.