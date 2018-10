Live-Ticker: Duell zweier Topteams - Jetzendorf empfängt den FC Finsing

Der TSV Jetzendorf trifft am Samstag auf den FC Finsing, der sich aktuell in einer starken Phase befindet.

TSV Jetzendorf ist gegen den FC Finsing personell geschwächt

von Moritz Stalter schließen

Der TSV Jetzendorf empfängt am Samstag um 16 Uhr den FC Finsing. Die Gäste reisen als eine der erfolgreichsten Mannschaften der vergangenen Wochen an. „Wenn man die Ergebnisse so sieht, treffen wir auf eines der besten Teams der Liga“, sagt TSV-Trainer Alexander Schäffler.

Auch die Jetzendorfer sind aktuell eines der Topteams der Bezirksliga Nord. Nur der SV Sulzemoos (31 Punkte) sammelte mehr Zähler als der TSV. Beim 2:2 bei Alte Haide am vergangenen Mittwoch versäumte es Jetzendorf, seine Klasse auf den Platz zu bringen.

„Wenn wir gegen Finsing was holen wollen, müssen wir uns gegenüber der zweiten Halbzeit am vergangenen Mittwoch um 100 Prozent steigern“, sagt Schäffler.

Die Jetzendorfer sind personell geschwächt. Die Ausfallliste erweitert Stefan Nefzger. Er war beim FC Alte Haide im Rasen hängengeblieben, nun bewahrheiteten sich die schlimmsten Befürchtungen. „Er fällt mit einem Kreuzbandriss lange aus. Wir sind alle noch etwas geschockt. Das ist sehr bitter für ihn und natürlich ein herber Rückschlag für uns“, sagt Schäffler. „Personell gehen wir am Stock. Wir werden am Samstag nur elf, zwölf gesunde Leute zur Verfügung haben.“

Ausgerechnet in dieser Phase erwischen die Jetzendorfer den FC Finsing, der vier seiner letzten fünf Spiele gewann – darunter das 6:1 gegen Kammerberg. In der Tabelle kletterten die Finsinger auf Platz fünf. Mit 36 Toren stellen sie die beste Offensive der Liga.