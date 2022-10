FC Pipinsried gegen FV Illertissen im Live-Ticker: Wer beendet die Sieglos-Serie?

15. Spieltag der Regionalliga Bayern

Der FC Pipinsried bittet FV Illertissen zum Krisentreffen in der Regionalliga. Beide Teams warten schon lange auf einen Dreier. Der Live-Ticker.

15. Spieltag der Regionalliga Bayern: FC Pipinsried gegen FV Illertissen.

Tabellensituation: Der FCP steht zwei Punkte über dem ersten Relegationsplatz. Die Gäste sind auf einem direkten Abstiegsplatz.

Anpfiff in der Hazrolli-Arena ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

München - Mit einem Punkt kehrte der FC Pipinsried am Freitagabend vom Duell der Dorfklubs beim TSV Buchbach zurück. Die Mannschaft von Spielertrainer Nicola Jelisic hat noch zwei Punkte Vorsprung auf die kritische Zone, doch nach dem fünften Spiel ohne Dreier sollte das Team aus dem Dachauer Hinterland langsam wieder die volle Punktzahl holen.

FC Pipinsried - FV Illertissen im Live-Ticker: Gäste glänzen bisher nur im Toto-Pokal

Die Gäste aus Illertissen haben in dieser Saison bereits den Trainer gewechselt. Nach der Beuurlaubung von Marco Konrad gelang prompt eine Sensation. Im Viertelfinale des Toto-Pokals setzte sich die Mannschaft überraschend mit 1:0 gegen Drittliga-Spitzenreiter TSV 1860 München durch. Am vergangenen Freitag landete die Elf von Trainer Holger Bachthaler aber wieder auf dem Boden der Tatsachen und verlor mit 0:1 gegen die Reserve des 1. FC Nürnberg.

Nach 14 Runden hat FVI erst 12 Punkte auf dem Konto und steht auf Rang 18, einem direkten Abstiegsplatz. Der letzte Sieg datiert vom 2. September beim 3:2-Heimsieg gegen die SpVgg Greuther Fürth. Welches der beiden Teams durchbricht am Tag der Deutschen Einheit die Sieglos-Serie? Anpfiff der Partie in der Hazrolli-Arena in Pipinsried ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (jb)