Live-Ticker: FC Pipinsried kämpft mit Buchbach um die wichtigen Punkte

Duell der beiden Fußballdörfer

von Bruno Haelke schließen

Zum Duell der beiden Fußball-Dörfer kommt es am Samstag in der Regionalliga Bayern. Das 600-Seelen-Dorf Pipinsried empfängt die Mannschaft der 3168-Einwohner-Marktgemeinde Buchbach. Anpfiff der Partie FC Pipinsried gegen den TSV Buchbach in der NAT-Arena ist um 14 Uhr.

Pipinsried – Einen eminent wichtigen 2:1-Auswärtserfolg feierten die Gelb-Blauen vor Wochenfrist beim FC Augsburg II. Neben den drei Punkten bescherte die Mannschaft aus Pipinsried ihrem neuen Trainer Manni Bender einen optimalen Einstand.

Der ehemalige Profi setzte mit seinem 4-4-2-System erst einmal ein Zeichen. „Ich glaube, dass ist in unserer Situation erstmal das beste Spielsystem. Den Laden, auch mit zwei Sechsern, hinten dicht machen, aber auch durch die zwei Stürmer nach vorne Akzente setzen“, so erklärte Bender die System-Änderung beim FCP. Überragender Akteur der Pipinsrieder war an jenem denkwürdigen Freitagabend Oliver Wargalla. Der aus Indersdorf gekommene Stürmer rannte und kämpfte für zwei und traf im Sturm doppelt.

Der Einsatz und Wille stimmte also bei Thomas Berger & Co., allerdings schwamm die Defensive gerade bei Standardsituationen enorm. Nun gilt es, im Match gegen Buchbach und auch in den folgenden Partien, mehr Ordnung in das Stellungsspiel zu bekommen.

Verzichten müssen die Ilmtaler weiterhin auf ihren am Knie verletzten Keeper Sebastian Hollenzer und auf Neuzugang Özgür Sütlü, der in Augsburg den roten Karton unter die Nase gehalten bekam und für drei Spiele gesperrt wurde. Ebenfalls nicht mit von der Partie ist Stürmer Philipp Schmidt, der seine Knieverletzung auskurieren muss. Wieder mit im Team ist Maxi Zischler, der seine Rot-Sperre abgesessen hat.

Wie wichtig der Sieg in Augsburg für die Pipinsrieder war, zeigt ein Blick auf die Ergebnisse vom vergangenen Wochenende. Für eine Sensation sorgte der TSV Rosenheim mit seinem 3:2-Erfolg gegen den FC Bayern München II. Und es war auch nicht unbedingt davon auszugehen, dass die SpVgg Bayreuth den 1. FC Nürnberg II glatt mit 3:0 putzt. Das 1:1- Unentschieden der SpVgg Greuther Fürth beim 1. FC Schweinfurt 05 ist ebenfalls in die Rubrik Überraschung einzustufen.

Wer in der Regionalliga Bayern momentan nicht konstant punktet läuft Gefahr, schon vor Beginn der Winterpause abgehängt zu werden.

Der TSV Buchbach hat mit 13 Zählern drei Punkte mehr auf dem Konto als der FCP – er rangiert auf Platz 13. Der Gastgeber aus dem Dachauer Hinterland belegt derzeit mit zehn Punkten den 17. und damit den vorletzten Tabellenplatz.

Es geht also richtig eng zu in der Regionalliga, ein guter Grund, sich das Match am Samstag im Stadion anzuschauen. Geboten bekommen die Zuschauer und Fans des FC Pipinsried immer etwas, wie zum Beispiel beim jüngsten Heimspiel gegen Aschaffenburg, als dem Landkreisteam eine phänomenalen Aufholjagd gelang. Damals lag der FCP zur Pause mit 0:3 in Rückstand, schaffte aber noch den 3:3-Ausgleich und verpasste am Ende nur ganz knapp den Sieg.

Auch in der vergangenen Woche in Augsburg überschlugen sich kurz vor Schluss die Ereignisse. Zunächst ein nicht gegebener Elfer für Pipinsried, dann verhinderten Thomas Reichlmayr, Michael Denz und Thomas Berger mit jeweils zwei sensationellen Rettungstaten den Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit.

Der heutige Gast aus dem Landkreis Mühlbach am Inn bestreitet die siebte Saison in der Regionalliga. Dreh- und Angelpunkt beim Team aus Buchbach ist der 30- jährige Mittelfeldakteur Aleksandro Petrovic. Über den torgefährlichen Mittelfeldspieler läuft das gesamte Spiel des TSV. Im Angriff hat Buchbachs Trainer-Legende Anton Bobenstetter die Qual der Wahl. Sammy Ammari und Thomas Breu trafen bislang je drei Mal ins Schwarze, Maxi Bauer lochte einmal ein und legte zweimal auf. Zudem steht mit Merphi Kwatu ein beidfüßig schießender Offensivakteur in den Reihen der Rot-Weißen.

In den letzten drei Partien gelang den Buchbachern jeweils ein Remis. Gegen den FC Bayern München II, den 1. FC Schweinfurt 05 und die unter dem neuen Trainer Tobi Strobl aufstrebenden Ingolstädter. Es könnte also das nächste Spektakel geben.