Würzburg gegen Pipinsried LIVE: Duell der Enttäuschten - Holt der FCP die ersten Punkte?

Von: Tim Hempfling

Daumen hoch: Das will Pipinsried-Trainer Milan Prijovic seiner Mannschaft auch nach dem Spiel in Würzburg geben. Bis jetzt steht der FC Pipinsried mit null Punkten da. © IMAGO / Zink

Am Freitagabend um 18.30 Uhr kommt es in der Regionalliga Bayern zum Duell der Sieglosen. Der FC Würzburger Kickers trifft auf den FC Pipinsried. Wir berichten im Liveticker.

Die Würzburger Kickers treffen am Freitagabend in der heimischen flyeralarm Arena auf den FC Pipinsried.

Der FC Pipinsried ist unter der Woche im Toto-Pokal gegen Bayernligisten Türkspor Augsburg ausgeschieden.

Anpfiff ist um 18:30 Uhr. Wir berichten im Liveticker.

Würzburg/Pipinsried - Sowohl der Drittliga-Absteiger aus Würzburg, als auch Pipinsried sind alles andere als gut in die Saison gestartet. Beide Mannschaften sind nach zwei Spieltagen noch sieglos, der FCP holte sogar noch keinen einzigen Punkt. Am Freitagabend (18:30 Uhr) kommt es in der flyeralarm Arena in Würzburg zum direkten Duell.

„Ich erwarte einen sehr kompakt verteidigenden Gegner, der sein Heil über Konter suchen wird. Pipinsried wird hier bei uns mit Sicherheit seine ersten Punkte holen wollen“, sagt Würzburgs Coach Marco Wildersinn im Vorhinein der Partie. Bei den Würzburgern Kickers wird nur Max Perez Hintermeier fehlen. Ansonsten sind alle an Bord.

„Würzburg arbeitet unter Profibedingungen und will wieder hoch. Mir wäre lieber gewesen, sie hätten die beiden ersten Spiele mit 5:0 gewonnen. Dann wäre vielleicht ein wenig der Schlendrian gegen uns drin“, sagt Tarik Sarisakal, sportlicher Leiter des FC Pipinsried. „Bislang haben sie einen Punkt auf dem Konto und stehen gegen uns schon unter Druck. Die werden kommen wie die Feuerwehr.“ Personaltechnisch schaut es beim FCP schlechter aus. Mit Co-Spielertrainer Nikola Jelisic, Belim Idrizovic, Alexander Lagen und Simon Rauscheder fehlen Chefcoach Miljan Prijovic fünf Akteure.