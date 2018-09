Live-Ticker: Kammerberg empfängt Absteiger Manching

Mit „Einsatz und Disziplin“ zum Erfolg

von Moritz Stalter schließen

Sonntag, 14.30 Uhr: Die SpVgg Kammerberg empfängt am morgigen Sonntag den SV Manching. Um gegen den Landesliga-Absteiger drei Punkte einzufahren, setzt die Spielvereinigung auf ihre bewährte Herangehensweise.

„Ich weiß nicht viel über die Manchinger“, sagt Kammerbergs Trainer Manuel Haupt über den morgigen Gast. „Wir werden uns auf die eigene Leistung konzentrieren. Wenn wir das machen, sind wir am stärksten“, so Haupt weiter.

An vergangenen Wochenende, beim 2:1-Sieg in Pfaffenhofen, bewahrheitete sich dies einmal mehr. Die Spielvereinigung orientierte sich nicht am Gegner, sondern hatte einen Plan. Sie versuchte, den Ball schnell zu bewegen. Mit Ausnahme der Anfangsviertelstunde klappte das ganz gut, Haupt war daher mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. „Nur bis zur 15. Minute haben wir uns zu viele einfache Ballverluste erlaubt, weil wir den Ball schlampig angenommen oder in die falsche Richtung gedreht haben. Danach haben wir es gut gemacht. Das war eines unserer besseren Saisonspiele“, sagte Haupt.

Auch für die Partie gegen den Absteiger aus Manching, der auf Platz vier steht und am vergangenen Wochenende mit 1:3 gegen Sulzemoos verloren hat, ist der Trainer der Kammerberger positiv gestimmt. „Wir haben in der vergangenen Woche gut gearbeitet – auf dem Platz und in der Theorie“, so Haupt. Der Trainer hat in Sachen Aufstellung zwar nicht die komplette Auswahl, mit Matthias Eisenkolb kehrt aber immerhin ein Spieler zurück, der am vergangenen Spieltag gefehlt hatte. „Wenn wir mit Einsatz und Disziplin spielen, können wir die Ausfälle wettmachen und gegen Manching punkten“, so Haupt.