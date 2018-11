Live-Ticker: Kammerbergs Haupt schimpft vor Jetzendorf-Spiel

Zu geringe Trainingsbeteiligung

In Jetzendorf treffen am Sonntag um 15 Uhr zwei personell geschwächte Bezirksliga-Mannschaften aufeinander. Der heimische TSV kommt laut Trainer Alexander Schäffler „auf dem Zahnfleisch daher“.

Die Situation bei den Gästen von der SpVgg Kammerberg schildert Coach Manuel Haupt folgendermaßen: „Wenn man denkt, dass es nicht schlimmer kommen kann, beweisen wir das Gegenteil.“

Haupt will nicht auf jeden einzelnen Spieler eingehen, der ihm nicht zur Verfügung steht. Er ist enttäuscht, dass sein Team nach dem dritten Platz in der vergangenen Saison den Schwung nicht mitnehmen konnte. Weil immer wieder Leute ausfallen – und das nicht nur aus verletzungsbedingten Gründen, bei denen er als Coach machtlos wäre. „Einige Spieler sind schon während der Saison in den Urlaub gefahren. Das macht es natürlich schwer. Die Trainingsbeteiligung leidet darunter, weil klar ist, wer am Wochenende spielen wird“, sagt Haupt.

Von den vergangenen vier Matches verlor die Spielvereinigung drei, und in jeder dieser Partien kassierte man genau zwei Treffer. Die schon 37 Gegentore der Kammerberger toppt in dieser Saison lediglich der SC Grüne Heide Ismaning (44). „Das ist abnormal viel. Unter den Gegentoren waren natürlich Geschenke, aber auch genügend Fälle, bei denen wir es nicht gut gelöst haben“, sagt Haupt. Und weiter: „Diese Dinge könnten wir trainieren – wenn wir genug Leute im Training hätten. Leider ist das in dieser Saison häufig nicht der Fall.“

Das Resultat sind 20 Punkte nach 18 Spielen – nur vier Teams haben weniger Zähler geholt. Stand jetzt müssten die Kammerberger in die Relegation. Das wollen sie nicht. „Wir werden versuchen, das Bestmögliche rauszuholen. In Jetzendorf zu punkten, wird allerdings sehr schwer“, sagt Haupt. Seine Kammerberger zogen sich in den vergangenen drei Saisonen in Jetzendorf zwar glänzend aus der Affäre (auf zwei Siege folgte zuletzt ein 1:1-Remis), unter den aktuellen Voraussetzungen wäre ein Punkt für die SpVgg jedoch fast schon eine Überraschung.