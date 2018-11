Live-Ticker: Kann sich Karlsfeld gegen Grünwald für das Hinspiel revanchieren? 

Eintracht optimistisch: „Sind gut drauf und wollen Serie ausbauen“

Nur ein Team der Landesliga Südost hat jedes seiner jüngsten fünf Ligaspiele gewonnen: der TSV Eintracht Karlsfeld. Der Liga-Neuling vom Sportpark Jahnstraße schloss die erste Saisonhälfte durch seine Siegesserie auf Platz fünf ab und ist damit nach dem Tabellenführer TSV Wasserburg der beste Aufsteiger.

Karlsfeld – Am Samstag, 16 Uhr, steht das Duell beim Tabellennachbarn TSV Grünwald auf dem Programm der Eintracht. Gegen den Tabellensechsten hatten die Karlsfelder am ersten Spieltag eine 0:2-Niederlage kassiert.

Als sich beide Teams Mitte Juli erstmals in dieser Saison gegenübergestanden sind, wussten die Karlsfelder noch nicht, wo sie stehen. Sie agierten daher erst einmal abwartend und konzentrierten sich darauf, gut zu stehen. Das gelang, mit zunehmender Spielzeit wurde die Eintracht mutiger und torgefährlicher. Den Treffer erzielte aber Grünwalds Alexander Rojek nach einer Standardsituation. Rojek knipste im bisherigen Saisonverlauf weitere 15 Mal, mit 16 Treffern liegt er hinter Freising Andreas Hohlenburger (21 Tore) auf Platz zwei der Torjägerparade der Landesliga Südost. Auf ihn müssen die Karlsfelder höllisch aufpassen.

„In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann noch einmal gesteigert. Da haben wir eine sehr ansprechende Leistung gezeigt“, blickt Karlsfelds Trainer Sebastian Stangl zurück. Die Karlsfelder kamen dem Ausgleich nahe, nach dem 0:2 durch Thomas Meyer in der Schlussphase – auch dieser Treffer fiel nach einem ruhenden Ball – war die Auftaktniederlage besiegelt.

Eine Erkenntnis aus dem Hinspiel: Zu viele Standardsituationen sollten die Karlsfelder nicht zulassen. „Wir müssen kompakt verteidigen. Wenn wir dann noch so spielstark auftreten wie in den vergangenen Wochen, können wir auch gegen so starke Teams wie Grünwald punkten“, so der Eintracht-Trainer weiter.

Die Karlsfelder versuchen, sich ständig zu verbessern. Dazu gehört auch, allen Spielern Einsatzzeit zu geben. „Wir wollen den breiten Kader nutzen, ohne dabei die Stabilität des Systems zu verlieren“, sagt Stangl. Gelingt das den Karlsfeldern, müssen sich ihre Gegner in Acht nehmen, denn: Nach fünf Siegen in Serie hat sich der Aufsteiger in der Tabelle auf Platz fünf vorgespielt. Auf der Habenseite stehen 30 Punkte nach 17 Spielen. Zum Vergleich: in der Abstiegssaison 2016/2017 hatten die Karlsfelder diese Marke erst nach 30 Partien geknackt.

„Wir haben unser Punkteziel vor der Winterpause erreicht. Alles was jetzt dazukommt, ist ein Bonus. Allerdings warten mit Grünwald und danach Kastl, Deisenhofen und Hallbergmoos starke Gegner auf uns“, sagt Stangl. Verstecken müssen sich die Karlsfelder in der aktuellen Form allerdings vor keinem dieser Teams.

Der Ausfall der verletzten Spieler Kubilay Celik und Thomas Oswald schmerzt zwar, die Eintracht zeigte aber in den jüngsten Spielen, dass der Kader solche Ausfälle kompensieren kann.

Der Gegner aus Grünwald hatte einen Durchhänger, meldete sich am vergangenen Wochenende aber nach einer Serie von drei Niederlagen mit dem 3:1-Sieg gegen Spitzenreiter Wasserburg zurück. „Für mich war es das beste Landesliga-Spiel, das ich von uns bisher gesehen habe“, schwärmte Grünwalds Trainer Pero Vidak nach Spielende. „Hohes Tempo, gute Aktionen, Zweikämpfe, Strafraumszenen, da war alles drin, was du dir wünschst. Das war ein tolles Spiel gegen einen sehr starken Gegner.“

Die Karlsfelder haben es zur Kenntnis genommen, überrascht hat sie der Erfolg des Gegners allerdings nicht. „Der TSV Grünwald gehört in dieser Landesligasaison zu den Top-Mannschaften der Gruppe Südost“, sagt Stangl, aber: „Wir sind gut drauf und wollen die Serie ausbauen.“