Live-Ticker: Karlsfeld will sich für Derby-Pleite rehabilitieren

Punktgleicher TSV Bogen mit erfahrenem Ex-Profi

von Moritz Stalter schließen

Der Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld will sich am Samstag in der Partie beim TSV Bogen (Anstoß: 17 Uhr) für die jüngste Heimpleite im Derby gegen den ASV Dachau rehabilitieren.

In der Tabelle stehen die punktgleichen Teams aus Bogen und Karlsfeld nach sieben Spieltagen auf den Plätzen fünf bzw. vier. Die Eintracht hatte sich nach dem tollen Saisonstart für das Landkreisduell gegen die Stadtwälder aus Dachau viel vorgenommen, aber trotz einer guten Leistung verlor man das Prestigeduell mit 0:4.

Das wurmte unter anderem den Karlsfelder Trainer Sebastian Stangl, der sich einiges ausgerechnet hatte und nach dem Reinfall unumwunden zugab: „Das deutliche Ergebnis hat uns in der vergangenen Trainingswoche schon begleitet, jetzt ist die Partie aber abgehakt.“

Er analysierte mit seinem Trainerkollegen Jochen Jaschke die Partie und kam zu der Erkenntnis, dass er seinen Spielern keine großen Vorwürfe machen kann. „Wir haben viel investiert, die Einsatzbereitschaft und der Wille haben gestimmt. Allerdings sind wir in Konter des ASV gelaufen, die sie dann gut ausgespielt haben“, so Stangl.

Gegen den TSV Bogen wollen sich die Karlsfelder in der Rückwärtsbewegung wieder besser präsentieren. „Der Fokus liegt darauf, in unserer Formation wieder stabiler zu stehen“, sagt Stangl. Gelingt das seiner Mannschaft nicht, wird sie beim Liganeuling mit Sicherheit Probleme bekommen. Nach vier Spielzeiten in der Bayernliga stieg das Team aus der Nähe Straubings vor der vergangenen Saison in die Landesliga Mitte ab und wurde dort Achter. Vor der laufenden Saison wurde das Team in die Südost-Staffel eingestuft – und sorgte bereits vor dem ersten Spieltag mit einem Neuzugang für Aufsehen. Tomas Zapotocny ist zwar nicht der einzige ehemalige Profi in der Landesliga, eine so beeindruckende Vita wie der 37-jährige Verteidiger können aber nur wenige Spieler vorweisen. Zapotocny kommt auf 262 Erstliga-Spiele in Tschechien (unter anderem Sparta Prag), der türkischen Super League (Besiktas Istanbul) sowie der italienischen Serie A (Udinese Calcio), in denen er 29 Tore erzielte. Dazu kommen 43 Europapokalspiele und vier Länderspiele für Tschechien. Der Kontakt zum ehemaligen Nationalspieler kam über die Zwillinge Lukas Krbecek (Torhüter) und Tomas Krbecek (Mittelfeld) zustande, mit denen Zapotocny 2016 beim tschechischen Erstligisten 1. FK Pribam zusammen gespielt hatte.

Bogen stellt den Karlsfeldern also einiges an Qualität entgegen – und dennoch darf sich die Eintracht etwas ausrechnen, denn im bisherigen Saisonverlauf hat sie, wie Bogen, schon 13 Punkte eingesackt.

Die Karlsfelder gehen ohne Fabian Schäffer und Markus Huber (beide verletzt) sowie den rotgesperrten Lukas Regman (vier Spiele) in die Partie. Für Trainer Stangl kein Problem: „Wir sind trotzdem gut aufgestellt.“

Die Eintracht will nach den beiden sieglosen Spielen in Moosinning (1:1) und gegen Dachau (0:4) wieder gewinnen. Gelingt das, wäre Karlsfeld das erste Team, das in der laufenden Serie alle drei Punkte aus Bogen entführt.

von Moritz Stalter