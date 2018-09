Live-Ticker: Spitzenspiel! Jetzendorfer fordern den SV Manching

Schäffler: „Beide Teams haben Rückenwind nach den letzten Ergebnissen“

von Moritz Stalter

Jetzendorfs Trainer Alexander Schäffler ist vor dem Spitzenspiel beim SV Manching gespannt, wie weit seine junge Mannschaft in ihrer Entwicklung ist. „Wir wollen mal gegen eine andere Topmannschaft bestehen“, so der Trainer des Tabellenzweiten vor dem Duell mit dem viertplatzierten SVM.

In drei von zehn Partien in dieser Bezirksligasaison gingen die Jetzendorfer in dieser Saison nicht als Sieger vom Platz: Bei den beiden 2:2-Unentschieden gegen Sulzemoos und in Kammerberg sowie bei der bisher einzigen Saisonniederlage, dem 0:4 gegen Kirchheim. Während Kammerberg auf Platz elf steht, waren waren die Duelle gegen Sulzemoos (Spitzenreiter) und Kirchheim (Dritter) Spitzenspiele. „Es wird Zeit, dass wir mal gegen eine Topmannschaft gewinnen“, sagt Schäffler. Manching gehört als Absteiger und Tabellenvierter in diese Kategorie. „Sie sind fußballerisch sehr gut, dazu gibt es eine Historie zwischen beiden Teams, denn immer wenn sie in der Bezirksliga gespielt haben, waren es Duelle um die vorderen Plätze“, so Schäffler. Beide Teams gewannen ihre Spiele am vergangenen Wochenende: Die Jetzendorf holten gegen Pfaffenhofen drei Punkte, Manching drehte einen 1:2-Rückstand gegen Kammerberg und gewann am Ende mit 3:2.

„Beide Teams haben Rückenwind nach den letzten Ergebnissen, es wird spannend“, so Schäffler. Er reist ohne Martin Schröder (Knieprobleme) und Christos Papadopoulos (privat verhindert) in den Süden Ingolstadts. „Trotzdem sind wir gut aufgestellt, wir haben einen großen Kader. Wir wollen gewinnen und damit den nächsten Schritt gehen. Das wäre wichtig für unsere jungen Spieler“, sagt Schäffler.