Live-Ticker: Kammerberger wollen in Dornach gewinnen

SpVgg muss auf einige Spieler verzichten

von Moritz Stalter schließen

Die SpVgg Kammerberg gastiert am Samstag beim SV Dornach, dem besten Aufsteiger der laufenden Bezirksligasaison. „Uns fehlen zwar einige Spieler, wir fahren aber dorthin, um zu gewinnen“, sagt Trainer Manuel Haupt.

Auch wenn die Kadersituation mehr als bescheiden ist, schiebt er mit dieser Aussage eventuellen Ausreden den Riegel vor. Einfach wird es für die Spielvereinigung aber nicht, das Ziel zu erreichen, denn mit Gia Sibilia fällt für die nächsten Wochen der beste Torjäger der Kammerberger und zweitbeste Torschütze der Bezirksliga Nord aus. „Er bedient wie im vergangenen Jahr auf dem Oktoberfest“, sagt Haupt. Das trifft die Spielvereinigung hart, denn sieben seiner acht Saisontore erzielte der Stürmer in den vergangenen sieben Spielen.

Auch Thomas Eichenseer fällt verletzungsbedingt länger aus. Die Liste ergänzen seit dem Spiel am vergangenen Wochenende Nick Dehler und Kevin Streit, die beim 2:3 gegen Manching jeweils glatt Rot gesehen hatten.

Doch es gibt auch positive Nachrichten: Raffael Dirrigl und Sezer Istanbul sind wieder zurück. Und bei Sebastian Waas, mit fünf Treffern nach Sibilia der zweitbeste SpVgg-Torschütze, besteht etwas Hoffnung. Er war nach einem Tritt in der Partie beim Kirchheimer SC zuletzt ausgefallen. „Hinter seinem Einsatz steht ein großes Fragzeichen“, sagt Haupt.

Vom Gegner aus Dornach weiß Haupt nicht viel, außer, dass sich der Aufsteiger als Tabellenfünfter gut in die Liga integriert hat und dass dessen Serie von drei Siegen in Folge am vergangenen Wochenende erste vom Spitzenreiter Sulzemoos (1:2) gestoppt worden war. „Ich kenne sie nicht. Dass sie als Aufsteiger so viele Punkt geholt haben, ist aber schon etwas überraschend. Das zeigt, dass sie Qualität haben“, so Haupt.

Er ist für das Duell positiv gestimmt, vorausgesetzt, es gelingt seiner Mannschaft, an die Leistung aus dem Spiel gegen das Spitzenteam Manching (2:3) anzuknüpfen. „Bis zum Platzverweis in der 50. Minute war ich sehr zufrieden, wir hatten bis dahin nichts zugelassen und die besseren Torchancen. Sogar in Unterzahl wäre ein Punkt möglich gewesen, wir sind da ja sogar in Führung gegangen“, so Haupt. Allerdings kassierte seine Mannschaft kurz nach dem 2:1 den 2:2-Ausgleichstreffer, und in der Schlussphase nach einer Standardsituation den entscheidenden dritten Gegentreffer. „Bitter, dass das Tor nach einem ruhenden Ball gefallen ist. Trotzdem war die Leistung gut. Darauf können wir aufbauen“, so Haupt vor dem Duell mit dem SV Dornach.