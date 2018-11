Live-Ticker: Sulzemoos will gegen Schwabing Tabellenplatz zwei halten

Nach Derbyniederlage gegen Jetzendorf

Nach der bitteren Derbyniederlage gegen Jetzendorf, kann der SV Sulzemoos gegen Schwabing den zweiten Tabellenplatz halten.

Sulzemoos - Eine Woche nach der 1:2-Derbyniederlage im Spitzenspiel gegen Jetzendorf will der SV Sulzemoos wieder drei Punkte einfahren. Beim FC Schwabing wird das am morgigen Sonntag allerdings schwer. „An einem guten Tag können sie jedem Gegner Probleme bereiten“, sagt SVS-Sprecher Matthias Kovacs. m Hinrundenduell am vierten Spieltag hatte Schwabing einen dieser guten Tage erwischt, beim SVS war das Gegenteil der Fall. Am Ende hieß es 0:3 aus Sicht der Sulzemooser. „Es war miserabel, da ist nichts zusammengelaufen. Wir wollen zeigen, dass das nur ein Ausrutscher war“, sagt Kovacs.

Die Partie ist eine Warnung für das Rückspiel. „Sie sind unberechenbar und ein unangenehm zu bespielender Gegner. Es wird eine schwere Aufgabe“, so der SVS-Sprecher vor der Partie beim Tabellenelften, der sieben Punkte aus seinen vergangenen drei Spielen geholt hat. Ob Max Kronschnabl, der in den vergangenen drei Spieltagen das Tor hütete, für den SVS auflaufen kann, steht noch nicht fest. „Er ist mit Jetzendorfs Daniel Gädke zusammengerauscht und sehr fraglich für die Partie“, so Kovacs.

Lukas Schmitt wird in den beiden Spielen vor der Winterpause wohl keine Rolle mehr spielen. „Zerrung, er wird wohl kein Risiko mehr eingehen“, so der SVS-Sprecher. Er ist dennoch optimistisch für die Partie – wenn die Sulzemooser an ihre Leistung aus der zweiten Halbzeit im Jetzendorf-Spiel anknüpfen können. „Da haben wir uns sehr viele Chancen erspielt.“ Auf welchem Untergrund die Partie ausgetragen wird, ist den Sulzemoosern egal. Kovacs: „Wir stellen uns auf Rasen und Kunstrasen ein. Kunstrasen sehe ich nicht als Nachteil an. Wir sind technisch gut und können den Ball laufen lassen.“

