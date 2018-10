Live-Ticker: Sulzemooser wollen gegen Rohrbach Spitzenposition untermauern

SVS-Coach Markus Wagenpfeil warnt vor dem TSV Rohrbach

von Moritz Stalter schließen

Der SV Sulzemoos ist optimistisch, dass er die Tabelle der Bezirksliga Nord auch nach der Partie am Sonntag um 15 Uhr gegen den TSV Rohrbach mit mindestens vier Punkten Vorsprung anführt.

„In Rohrbach haben wir uns schwer getan, bei uns haben sie zuletzt nicht gepunktet. Wir wollen dafür sorgen, dass das so bleibt“, sagt Markus Wagenpfeil, der Teammanager.

Die Statistik spricht für einen Sieg der Sulzemooser, denn sie gewannen die letzten vier Heimspiele in Folge gegen Rohrbach. Die letzte Niederlage gegen den TSV auf dem eigenen Platz war dafür deftig: Im März 2014 verlor der SVS mit 1:4. Unter den Torschützen der Rohrbacher war damals Dominik Kaindl (vier Saisontore). Der kickt immer noch für den TSV und ist neben Michael Humbach (sieben Treffer) der Spieler, auf den die Sulzemooser aufpassen müssen. „Kaindl schießt gute Standards, Humbach ist immer gefährlich“, sagt Wagenpfeil.

Die Spielweise des Gegners stuft er als unangenehm ein. „Sie sind kämpferisch und läuferisch stark. Es ist nicht einfach gegen sie, wenn man Fußball spielen will.“ Genau das wollen die Sulzemooser aber. „Wir sind da auf einem sehr guten Weg“, sagt Wagenpfeil, der sich freut, dass die Mannschaft das System von Trainer Peter Held so schnell verinnerlicht hat.

Held setzt auf Pressing, aber auch das schnelle Umschalten in die Rückwärtsbewegung. „Das funktioniert nur, wenn jeder mitmacht. Dazu braucht es einen guten Teamgeist. Den haben wir“, so der SVS-Teammanager. „Das ist auch ein Verdienst des Trainers, denn wir haben in dieser Saison einen großen Kader mit hungrigen Spielern. Er kriegt es gut hin, dass jeder seine Topleistung bringt, wenn er dann spielt“, so Wagenpfeil.

Gerade für die Spieler aus dem eigenen Nachwuchs sei es nicht immer einfach. „Sie machen das aber super. Matthias Ettenberger, Simon Hainzinger, Johannes Oberacher, Alexander Kronschnabel oder Alexander Rupp – sie alle haben sich toll entwickelt und einen großen Anteil daran, dass wir in dieser Saison so stabil sind“, erklärt Wagenpfeil.

Nachdem die Sulzemooser in der Vergangenheit von einer Niederlage noch aus dem Konzept gebracht wurden, stecken sie Rückschläge jetzt schnell weg. Auf die beiden einzigen Saisonniederlagen folgte Siegesserien. Aktuell steht der SVS bei zwei Siegen in Folge.