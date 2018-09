Live-Ticker: Karlsfelder fordern SCE Freising

Janschke: „Wäre mit einem Punkt zufrieden“

von Moritz Stalter schließen

Das Spiel gegen Wasserburg beschäftigt die Karlsfelder noch immer. Ein Erfolgserlebnis gegen SC Eintracht Freising würde zur richtigen Zeit kommen.

Freitag, 19.30 Uhr: Seit dem Spiel des TSV Eintracht Karlsfeld beim Spitzenreiter TSV Wasserburg ist eine Woche vergangen, die Partie beschäftigt die Karlsfelder aber noch immer. Sie mussten sich auch in der Vorbereitung auf das Gastspiel am Freitag beim SC Eintracht Freising zwangsläufig damit auseinandersetzen. „Marko Juric, dem der Schiedsrichter in Wasserburg wegen Beleidigung rot gezeigt hat, wird uns für drei Spiele fehlen. Er fällt damit in Freising und in den beiden Partien danach aus“, sagt Karlsfelds Trainer Jochen Jaschke und ergänzt: „Wir haben in dieser Woche eine Stellungnahme an den Verband verfasst. Mal schauen, was noch passiert. Wenn ich an das Spiel zurückdenke, ärgere ich mich immer noch.“

Für die Leistung seiner Mannschaft in Wasserburg gilt das nicht, denn die Eintracht hielt gegen die Übermannschaft der laufenden Saison lange mit und fiel auch in der rund halbstündigen Unterzahl nicht auseinander. Am Ende verloren die Karlsfelder zwar mit 1:3, angesichts der Klasse des Gegners und des Spielverlaufs war das aber keine Schande.

„Wir haben gut dagegengehalten und werden versuchen, in Freising an diese Leistung anzuknüpfen. Wichtig wird natürlich sein, dass wir in der Defensive gut stehen und dann Konter setzen“, so Jaschke. Den Gegner aus Freising, der aktuell auf Platz zwei steht, schätzt Jaschke hoch ein. „Ein starkes Landesligateam, das haben sie in den letzten Jahren mehrfach bewiesen“, so der Karlsfelder Trainer, der in der Saison 2005/2006 für den SE Freising selbst die Schuhe geschnürt hat. „Damals hat Hans Pflügler für einige Spiele ausgeholfen, das war schon interessant“, erinnert sich Jaschke. Geschenke will er an seinen Ex-Klub aber nicht verteilen.

Die Chancen der Karlsfelder auf ein positives Ergebnis erhöhen sich, wenn sie die Offensive der Freisinger in den Griff bekommen. „Mit Andreas Hohlenburger und Martin Schön haben sie zwei gute Leute vorne. Wir dürfen ihnen nicht zu viel Platz geben“, sagt Jaschke und ergänzt: „Hohlenburger unter Kontrolle zu bekommen, wird eine große Aufgabe für unsere Defensive, denn er ist schnell, dynamisch und sehr gut im Abschluss.“ Mit diesen Qualitäten hat es der Stürmer SEF-Stürmer in dieser Spielzeit zu 14 Toren in neun Ligaspielen gebracht – eine starke Quote, mit Abstand die beste Ausbeute aller Spieler in der laufenden Saison. Für die Karlsfelder Eintracht geht es in Freising darum, nicht zu verlieren. „Ein Sieg wäre schön, wir müssen aber realistisch sein. Ich wäre mit einem Punkt zufrieden“, so Jaschke. Mit einer Punkteteilung würde die Eintracht zwar nicht ihre fünf Spiele andauernde Durststrecke beenden, es wäre nach zuletzt drei Remis und zwei Pleiten ein Achtungserfolg. „Marko fällt aus, dafür kehren Daniel Tarmann und Ludwig Dietrich ins Team zurück. Wir sind auf jeden Fall genügend Spieler“, sagt Jaschke.