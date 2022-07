LL Südost: Forstinning überrascht alle - SEF und ASV legen Horrorstart hin

Doppelpacker: Kirchheims Alessandro Cazorla (li.) traf früh zweimal. © Michalek

In den Landesligen gab es zuletzt lebhafte Diskussionen über das Mammutprogramm zum Start in die neue Saison. Einige Teams mussten innerhalb von sechs Tagen drei Partien absolvieren.

München – Vielleicht der Grund für mehrere Überraschungen. So verlor der FC Unterföhring, letzte Saison lange im Aufstiegsrennen, das Heimspiel gegen den Kirchheimer SC mit 2:4. Die Gäste konnten in der Vorsaison gerade noch den Kopf aus der Abstiegsschlinge ziehen, feierten aber nun den zweiten Sieg in der dritten Begegnung.

Das Landkreisduell sorgte jedenfalls für viel Abwechslung. Die rote Karte für den Unterföhringer Burhan Bahadir (38.) erwies sich für den Ex-Regionalligisten als große Schwächung, Trainer Zlatan Simikic musste ohnehin auf verletzte Stammkräfte verzichten. Turbulent verlief die Anfangsphase: So gingen die Gäste nach sieben Minuten durch Alessandro Cazorla in Führung. Im Gegenzug erzielte Maximilian Siebald den Ausgleich für den FCU. In der zwölften Minute schnürte Cazorla seinen Doppelpack. Sali Aliji sorgte in der 20. Minute für den Ausgleich. Kurz vor der Pause traf Kerim Özdemir zum 2:3. Gleich nach dem Seitenwechsel machte Noel Pfeiffer alles klar für den Außenseiter, der das Fehlen von Ex-Löwe Korbinian Vollmann mit Geschlossenheit kompensierte.

Eintracht Karlsfeld erwischte nach der personellen Neuorientierung einen mäßigen Saisonstart. Jetzt feierte das Team des neuen Trainer Ugur Alkan aber einen 5:1-Befreiungsschlag beim TSV Ampfing. Die Gastgeber aus dem Landkreis Mühldorf gingen zwar in der 38. Minute durch Daniel Tuma in Führung, schwächten sich aber durch die rote Karte für Kodjovo Koussou (52.). Die Karlsfelder feierten mit den Toren von Leon Ritter (44.), Fitim Raqi (48./Elfmeter), Abdul Bangura (58.), Kubilay Celik (80.) und Simon Huber (88,) noch ein kleines Schützenfest.

Der ASV Dachau wartet weiter auf den ersten Punktgewinn. Beim FC Schwaig musste sich der Aufsteiger mit 0:1 geschlagen geben. Den entscheidenden Treffer erzielte Raffael Ascher in der 42. Minute. 500 Zuschauer verfolgten das „Inn-Derby“ zwischen Wasserburg und Traunstein. Die Gastgeber ärgerten sich über die rote Karte von Luca Knauer, die Fans der Traunsteiner umjubelten den dreifachen Torschützen Julian Höllen (20., 57. und 90.).

Ein Aufsteiger sorgt bisher für Furore: So sammelte der VfB Forstinning volle neun Punkte aus den bisherigen drei Spielen. Überraschend gewann das Team von Trainer Ivica Coric mit 2:0 beim TuS Geretsried. Die frühe Führung durch Korbinian Hollerith (7.) spielte dem Neuling natürlich in die Karten. Kurz vor der Pause besorgte Mohamed Al Hosaini den zweiten Treffer der Forstinninger. Die Aufholjagd der Gastgeber brachte nichts mehr ein und Torjäger Sebastian Schrills kassierte in der 90. Minute die Ampelkarte.

Bayernliga-Absteiger SV Pullach gelang mit dem 3:1 gegen den SV Bruckmühl der zweite Saisonsieg. Die Neuzugänge Dominik Bacher (30.) und Maximilian Stapf (89.) trafen für die Gastgeber, dazu kam noch ein Eigentor von Bruckmühl. Ein großer personeller Umbruch hat Eintracht Freising hart getroffen. Durch die 0:5-Heimpleite gegen den SSV Eggenfelden rutschte die Mannschaft des neuen Trainers Florian Bittner auf den letzten Tabellenplatz ab und kassierte in den drei Partien bereits 14 Gegentreffer.