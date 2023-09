Pfaffenhofen gegen Jetzendorf: Derby mit Top-Kulisse

Teilen

Seine Knipserqualitäten sind gefragt: Dominik Reisner und der TSV Jetzendorf fahren Pfaffenhofen. © hab

Der Landesligist TSV Jetzendorf hat ein besonderes Spiel vor der Brust. Es geht zum FSV Pfaffenhofen - ein Derby, das es in sich hat.

Jetzendorf – Die Fußballer des TSV Jetzendorf haben das Derby beim FSV Pfaffenhofen herbeigesehnt. Am heutigen Samstag um 14 Uhr ist es soweit. Es wird ein besonderes Duell, denn erstmals begegnen sich beide Teams auf Landesliga-Ebene. Für TSV-Trainer Stefan Kellner ist die Sache klar: „Es gibt keinen klaren Favoriten. Deswegen werden Kleinigkeiten entscheidend sein.“ Er rechnet mit einer Rekordzuschauerkulisse in dieser Saison.

Die Jetzendorfer haben traditionell eine große Fanbase. Offiziell 317 Zuschauer kamen im Schnitt zu den Heimspielen, nicht wenige unterstützen ihr Team auch auswärts. Nach Pfaffenhofen werden es etwas mehr sein als sonst, denn der Weg ist kurz und die Partie brisant.

Die Jetzendorfer werden in der Zuschauertabelle nur vom FSV Pfaffenhofen getoppt. 500 Zuschauer kamen durchschnittlich zu den vier Heimspielen des Aufsteigers. „Ich könnte mir vorstellen, dass wir am Samstag eine vierstellige Zahl sehen werden“, sagt Kellner. Auch deshalb freuen sich er und seine Spieler auf das Duell beim Lokalrivalen.

Rein sportlich hat die Partie ebenfalls ihren Reiz. Jetzendorf holte in sieben Spielen zwölf Punkte, der FSV nur einen Punkt weniger – allerdings in acht Einsätzen. Pfaffenhofen ließ unter anderem mit dem 2:1-Heimsieg gegen den Tabellendritten FC Ehekirchen aufhorchen. Mit Bastian Fischer kam im Sommer ein Stürmer, der in den beiden vergangenen Landesliga-Spielzeiten 43 Tore für Unterföhring erzielt hatte. In dieser Saison liefert Fischer mit sechs Treffern den Liga-Bestwert – und dies in nur vier Einsätzen. Ebenfalls aus Unterföhring wechselten der torgefährliche Maximilian Siebald und Patrick Nirschl nach Pfaffenhofen. Hinzu kommen junge Talente. Der Mix stimmt im Team von Trainer Gerhard Lösch. „Pfaffenhofen ist definitiv kein typischer Aufsteiger“, sagt TSV-Coach Kellner beim Blick auf den Kader und die Möglichkeiten beim FSV.

Doch warum sollten sich die Jetzendorfer verstecken? Sie haben den Umbruch mit der Verjüngung des Kaders und dem Wechsel auf der Trainerposition von Alexander Schäffler zu Kellner im Eiltempo absolviert. Auch deshalb ist das Selbstvertrauen groß. „Pfaffenhofen ist auf allen Positionen gut besetzt, wir werden aber nicht auf einzelne Spieler schauen“, sagt Kellner. Auch deshalb ist die Vorfreude auf das Derby riesig. Kellner: „Man hat im Training am Dienstag gemerkt, dass ein besonderes Spiel ansteht. Das sind die Spiele, wegen denen man diesen Sport macht.“