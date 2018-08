Ein weiterer Rückkehrer verstärkt Pipinsried

So kennt und liebt man ihn in Pipinsried: Rückkehrer Luis Grassow beim kraftvollen Kopfball. Ob er heute schon spielen darf, ist noch offen.

Spiel gegen Illertissen

von Bruno Haelke schließen

Mächtig was los in Pipinsried. Am Samstag steht um 17 Uhr das Regionalliga-Heimspiel gegen den FV Illertissen auf dem Programm.

Am vergangenen Mittwoch sahen 1150 Zuschauer in der NAT-Arena eine engagierte Leistung des FCP bei der 1:3-Niederlage gegen den FC Bayern München II. Und gestern konnte nach Kasim Rabihic mit Luis Grassow ein weiterer Rückkehrer im Dachauer Hinterland begrüßt werden. Vor der dritten und letzten Etappe einer denkwürdigen englischen Woche gab es nun also den nächsten Paukenschlag in Pipinsried: Abwehrspieler Luis Grassow kehrt aus Ulm ins Ilmtal zurück. Ob der Abwehrspieler allerdings schon gegen Illertissen auflaufen darf, liegt in den Händen des Bayerischen Fußball-Verbands.

Im beschaulichen Dachauer Hinterland überschlagen sich derzeit die Ereignisse. Der miese Saisonstart, zahlreiche Verletzte, dann die Rückkehr von Stürmer Kasim Rabihic, trotz der 1:3-Niederlage ein tolles Spiel gegen den FC Bayern München II – und nun die Rückkehr von Luis Grassow.

Dumm nur, dass die Mannschaft noch immer auf ihren ersten Saisonsieg wartet, genauso ärgerlich ist es, dass mit Philipp Grahammer und Markus Achatz zwei Abwehrstrategen sicher ausfallen werden. Der Einsatz von Arijanit Kelmendi ist ebenfalls gefährdet. Zudem hat sich Riccardo Basta gegen die kleinen Bayern die Ampelkarte eingehandelt, er ist für das Match gegen die Schwaben gesperrt.

Doch damit nicht genug, Neuzugang Marian Knecht muss wegen einer Sprunggelenksverletzung eine längere Pause einlegen.

Die sportliche Leitung des FC Pipinsried hat die Rückkehr von Luis Grassow schnell in die Wege geleitet. Der 20- jährige Innenverteidiger wollte beim SSV 1846 Ulm in den Profifußball einsteigen, doch dort bekam er keine Chance, zu zeigen, was er drauf hat.

Da der Kontakt zu FCP-Manager Roman Plesche nie abgerissen war konnte der Wechsel schnell und unbürokratisch unter Dach und Fach gebracht werden. „Wir hatten in der Innenverteidigung Bedarf. Luis hat in Ulm zwar auf hohem Niveau trainiert, er kam aber nicht zum Einsatz. Für uns ist das natürlich eine tolle Sache“, sagt der Pipinsrieder Manager.

„Illertissen gehört zu den spielstärksten Mannschaften in der Liga. Ich habe bei uns in den letzten Wochen eine gute Entwicklung gesehen. Aber wir wissen auch, dass wir jetzt Ergebnisse liefern müssen. Wir müssen gewinnen“, fordert derweil FCP-Spielertrainer Fabian Hürzeler. Es wird interessant sein zu beobachten, wie der junge Pipinsrieder Coach seine Mannschaft aufstellen wird, denn mit Basta und Knecht sind ja zwei wichtige Eckpfeiler weggebrochen.

Der FV Illertissen hat einen Komplett-Umbau vor der Saison vollzogen. Mit Stefan Anderl wurde ein Trainer verpflichtet, der sich in der Regionalliga Bayern sehr gut auskennt, da er unter anderem bereits beim FC Memmingen das Zepter geschwungen hat.

Aber auch das Team von der Iller beklagt zahlreiche Verletzte. „So langsam gewöhnt man sich daran, dass man jede Woche die Mannschaft umbauen muss“, kommentiert Trainer Stefan Anderl die Umstände mit stoischer Ruhe. „So ist es natürlich wahnsinnig schwer, gewisse Abläufe einzustudieren bzw. zu festigen und automatisieren. Gerade das wäre in Pipinsried besonders wichtig, denn beim FCP wird nach 13 Abgängen und 15 Neuzugängen auch noch nicht alles nahtlos funktionieren.“

Mit sieben Punkten aus sechs Spielen hat der FVI einen einigermaßen respektablen Start hingelegt. Ganz im Gegensatz zum FC Pipinsried, der mit einem Punkt aus sechs Spielen mit weit heruntergelassener Hose im Tabellenkeller steht. Punkten ist also angesagt, ansonsten wird es von Spieltag zu Spieltag immer schwerer, das Punktekonto aufzufüllen.

Trotz der vielen Verletzen zeigte der FC Pipinsried gegen den 1. FC Nürnberg II (0:0) und gegen den FC Bayern München II (1:3) unter dem Strich eine Leistung, auf die sich aufbauen lässt. Die Gelb-Blauen müssen nur endlich einmal ihre PS auf dem Feld in einen Sieg umsetzen.

Den FC Pipinsried erwartet dann übrigens eine weitere englische Woche, denn am kommenden Dienstag bestreitet der Regionalligist sein Zweitrundenspiel im Toto-Pokals auf den Bayernligisten FC Unterföhring. Anpfiff auf der Sportanlage an der Bergstraße in Unterföhring ist um 19.30 Uhr.